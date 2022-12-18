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При взрыве на севере Ирака погибли восемь полицейских, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022
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При взрыве на севере Ирака погибли восемь полицейских, сообщили СМИ
При взрыве на севере Ирака погибли восемь полицейских, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022
При взрыве на севере Ирака погибли восемь полицейских, сообщили СМИ
Восемь иракских полицейских погибли при взрыве в провинции Киркук на севере Ирака, сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на источник в службах... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:23
2022-12-18T12:23
в мире
ирак
киркук (мухафаза)
исламское государство
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КАИР, 18 дек - РИА Новости. Восемь иракских полицейских погибли при взрыве в провинции Киркук на севере Ирака, сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на источник в службах безопасности страны. "В результате срабатывания взрывного устройства на пути следования патруля федеральной полиции Ирака на юго-западе провинции Киркук погибли 8 иракских полицейских", - сообщил телеканал. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих" ячеек террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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ирак
киркук (мухафаза)
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в мире, ирак, киркук (мухафаза), исламское государство
В мире, Ирак, Киркук (мухафаза), Исламское государство
12:23 18.12.2022
 
При взрыве на севере Ирака погибли восемь полицейских, сообщили СМИ

Rudaw: при взрыве в провинции Киркук на севере Ирака погибли восемь полицейских

© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в медиабанкОфицер федеральной полиции Ирака
Офицер федеральной полиции Ирака - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Офицер федеральной полиции Ирака. Архивное фото
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КАИР, 18 дек - РИА Новости. Восемь иракских полицейских погибли при взрыве в провинции Киркук на севере Ирака, сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
"В результате срабатывания взрывного устройства на пути следования патруля федеральной полиции Ирака на юго-западе провинции Киркук погибли 8 иракских полицейских", - сообщил телеканал.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих" ячеек террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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В миреИракКиркук (мухафаза)Исламское государство
 
 
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