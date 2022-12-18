https://ria.ru/20221218/irak-1839514393.html

При взрыве на севере Ирака погибли восемь полицейских, сообщили СМИ

При взрыве на севере Ирака погибли восемь полицейских, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022

При взрыве на севере Ирака погибли восемь полицейских, сообщили СМИ

Восемь иракских полицейских погибли при взрыве в провинции Киркук на севере Ирака, сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на источник в службах... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:23

2022-12-18T12:23

2022-12-18T12:23

в мире

ирак

киркук (мухафаза)

исламское государство

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КАИР, 18 дек - РИА Новости. Восемь иракских полицейских погибли при взрыве в провинции Киркук на севере Ирака, сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на источник в службах безопасности страны. "В результате срабатывания взрывного устройства на пути следования патруля федеральной полиции Ирака на юго-западе провинции Киркук погибли 8 иракских полицейских", - сообщил телеканал. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих" ячеек террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221204/obstrel-1836265405.html

ирак

киркук (мухафаза)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, киркук (мухафаза), исламское государство