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Российские банки открывают корсчета в Индии - РИА Новости, 18.12.2022
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Российские банки открывают корсчета в Индии
Российские банки открывают корсчета в Индии - РИА Новости, 18.12.2022
Российские банки открывают корсчета в Индии
Некоторые крупные российские банки уже открыли корреспондентские счета в банках Индии, ряд других также планируют это сделать, учитывая, что Индия со следующей... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:14
2022-12-18T08:14
экономика
сергей михайлов
индия
китай
сша
сбербанк россии
втб
росбанк
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Некоторые крупные российские банки уже открыли корреспондентские счета в банках Индии, ряд других также планируют это сделать, учитывая, что Индия со следующей недели начнет использовать рупию в торговых расчетах с Россией, выяснило РИА Новости, опросив российские банки. Недавно Сбербанк открыл корреспондентский счет в рупиях в своем филиале в Индии. Аналогично поступили ВТБ, открывший специальный счет в своем индийском филиале, и Росбанк, открывший корсчет в нацвалюте Индии. "Абсолют банк" активно расширяет перечень валют, расчеты в которых доступны его клиентам. Индийские рупии - одна из перспективных валют, и мы планируем открыть корреспондентский счет в индийских рупиях в ближайшее время. Работа в этом направлении уже ведется", - прокомментировал директор инвестиционно-торгового департамента Сергей Михайлов. Кроме того, клиенты банка могут получить услуги по другим продуктам, нужным для внешнеэкономической деятельности, например выпуск банковских гарантий в юанях, тенге и армянских драмах, возможность совершать платежи в тенге, киргизских сомах, таджикских сомони и армянских драмах. Также в мае банк присоединился к системе трансграничных платежей в юанях CIPS, добавил Михайлов. Планирует открыть корсчета в рупиях и "Азиатско-Тихоокеанский банк". В АТБ отметили, что планируют открыть корсчета в банках Индии для расчетов в нацвалютах между странами. Также благодаря прямым корреспондентским отношениям с рядом стран клиенты банка могут проводить расчеты в юанях, иенах, армянских драмах, белорусских рублях и казахстанских тенге. Рассматривают возможность открытия корсчета в банках Индии и в "Зените". В то же время в "МСП Банке" хотя и не говорили о планах открыть корсчет в Индии, но сообщили, что планируют осуществлять расчеты в индийских рупиях "через российский банк". Также кредитная организация планирует открыть прямой корсчет в Китае в "Банке Харбин" и уже открыла корсчета в "Межгосударственном банке" в армянских драмах, белорусских рублях, киргизских сомах, казахстанских тенге и таджикских сомони. А вот банку "Открытие" SDN-статус затрудняет такие действия, поэтому "прямых корреспондентских счетов в Индии банк не открывал", сообщили в кредитной организации. SDN-list США - это перечень людей и организаций, которые попали под "блокирующие" санкции. Такие ограничения предполагают блокировку всех их американских активов, а также запрещают американским гражданам и компаниям взаимодействовать с теми, кто попал в список.
https://ria.ru/20221215/kredit-1838765427.html
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экономика, сергей михайлов, индия, китай, сша, сбербанк россии, втб, росбанк
Экономика, Сергей Михайлов, Индия, Китай, США, Сбербанк России, ВТБ, Росбанк
08:14 18.12.2022
 
Российские банки открывают корсчета в Индии

Крупные российские банки открыли корреспондентские счета в Индии

© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели. Деловой квартал
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Деловой квартал. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Некоторые крупные российские банки уже открыли корреспондентские счета в банках Индии, ряд других также планируют это сделать, учитывая, что Индия со следующей недели начнет использовать рупию в торговых расчетах с Россией, выяснило РИА Новости, опросив российские банки.
Недавно Сбербанк открыл корреспондентский счет в рупиях в своем филиале в Индии. Аналогично поступили ВТБ, открывший специальный счет в своем индийском филиале, и Росбанк, открывший корсчет в нацвалюте Индии.
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"Абсолют банк" активно расширяет перечень валют, расчеты в которых доступны его клиентам. Индийские рупии - одна из перспективных валют, и мы планируем открыть корреспондентский счет в индийских рупиях в ближайшее время. Работа в этом направлении уже ведется", - прокомментировал директор инвестиционно-торгового департамента Сергей Михайлов.
Кроме того, клиенты банка могут получить услуги по другим продуктам, нужным для внешнеэкономической деятельности, например выпуск банковских гарантий в юанях, тенге и армянских драмах, возможность совершать платежи в тенге, киргизских сомах, таджикских сомони и армянских драмах. Также в мае банк присоединился к системе трансграничных платежей в юанях CIPS, добавил Михайлов.
Планирует открыть корсчета в рупиях и "Азиатско-Тихоокеанский банк". В АТБ отметили, что планируют открыть корсчета в банках Индии для расчетов в нацвалютах между странами. Также благодаря прямым корреспондентским отношениям с рядом стран клиенты банка могут проводить расчеты в юанях, иенах, армянских драмах, белорусских рублях и казахстанских тенге. Рассматривают возможность открытия корсчета в банках Индии и в "Зените".
В то же время в "МСП Банке" хотя и не говорили о планах открыть корсчет в Индии, но сообщили, что планируют осуществлять расчеты в индийских рупиях "через российский банк". Также кредитная организация планирует открыть прямой корсчет в Китае в "Банке Харбин" и уже открыла корсчета в "Межгосударственном банке" в армянских драмах, белорусских рублях, киргизских сомах, казахстанских тенге и таджикских сомони.
А вот банку "Открытие" SDN-статус затрудняет такие действия, поэтому "прямых корреспондентских счетов в Индии банк не открывал", сообщили в кредитной организации. SDN-list США - это перечень людей и организаций, которые попали под "блокирующие" санкции. Такие ограничения предполагают блокировку всех их американских активов, а также запрещают американским гражданам и компаниям взаимодействовать с теми, кто попал в список.
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ЭкономикаСергей МихайловИндияКитайСШАСбербанк РоссииВТБРосбанк
 
 
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