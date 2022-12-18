https://ria.ru/20221218/indiya-1839490183.html

Российские банки открывают корсчета в Индии

Российские банки открывают корсчета в Индии - РИА Новости, 18.12.2022

Российские банки открывают корсчета в Индии

Некоторые крупные российские банки уже открыли корреспондентские счета в банках Индии, ряд других также планируют это сделать, учитывая, что Индия со следующей... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:14

2022-12-18T08:14

2022-12-18T08:14

экономика

сергей михайлов

индия

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сша

сбербанк россии

втб

росбанк

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Некоторые крупные российские банки уже открыли корреспондентские счета в банках Индии, ряд других также планируют это сделать, учитывая, что Индия со следующей недели начнет использовать рупию в торговых расчетах с Россией, выяснило РИА Новости, опросив российские банки. Недавно Сбербанк открыл корреспондентский счет в рупиях в своем филиале в Индии. Аналогично поступили ВТБ, открывший специальный счет в своем индийском филиале, и Росбанк, открывший корсчет в нацвалюте Индии. "Абсолют банк" активно расширяет перечень валют, расчеты в которых доступны его клиентам. Индийские рупии - одна из перспективных валют, и мы планируем открыть корреспондентский счет в индийских рупиях в ближайшее время. Работа в этом направлении уже ведется", - прокомментировал директор инвестиционно-торгового департамента Сергей Михайлов. Кроме того, клиенты банка могут получить услуги по другим продуктам, нужным для внешнеэкономической деятельности, например выпуск банковских гарантий в юанях, тенге и армянских драмах, возможность совершать платежи в тенге, киргизских сомах, таджикских сомони и армянских драмах. Также в мае банк присоединился к системе трансграничных платежей в юанях CIPS, добавил Михайлов. Планирует открыть корсчета в рупиях и "Азиатско-Тихоокеанский банк". В АТБ отметили, что планируют открыть корсчета в банках Индии для расчетов в нацвалютах между странами. Также благодаря прямым корреспондентским отношениям с рядом стран клиенты банка могут проводить расчеты в юанях, иенах, армянских драмах, белорусских рублях и казахстанских тенге. Рассматривают возможность открытия корсчета в банках Индии и в "Зените". В то же время в "МСП Банке" хотя и не говорили о планах открыть корсчет в Индии, но сообщили, что планируют осуществлять расчеты в индийских рупиях "через российский банк". Также кредитная организация планирует открыть прямой корсчет в Китае в "Банке Харбин" и уже открыла корсчета в "Межгосударственном банке" в армянских драмах, белорусских рублях, киргизских сомах, казахстанских тенге и таджикских сомони. А вот банку "Открытие" SDN-статус затрудняет такие действия, поэтому "прямых корреспондентских счетов в Индии банк не открывал", сообщили в кредитной организации. SDN-list США - это перечень людей и организаций, которые попали под "блокирующие" санкции. Такие ограничения предполагают блокировку всех их американских активов, а также запрещают американским гражданам и компаниям взаимодействовать с теми, кто попал в список.

https://ria.ru/20221215/kredit-1838765427.html

https://ria.ru/20221209/resursy-1837562548.html

индия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей михайлов, индия, китай, сша, сбербанк россии, втб, росбанк