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Представители СЦКК ДНР и ЛНР развеяли миф о совершенстве HIMARS - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/himars-1839473739.html
Представители СЦКК ДНР и ЛНР развеяли миф о совершенстве HIMARS
Представители СЦКК ДНР и ЛНР развеяли миф о совершенстве HIMARS - РИА Новости, 18.12.2022
Представители СЦКК ДНР и ЛНР развеяли миф о совершенстве HIMARS
Ракеты к американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 несовершенны, у них нередко не срабатывает боевая часть, сообщили журналистам... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T00:58
2022-12-18T01:08
специальная военная операция на украине
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Ракеты к американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 несовершенны, у них нередко не срабатывает боевая часть, сообщили журналистам представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Ракеты М31 от РСЗО HIMARS M142 несовершенны, и уже более пяти случаев на нашем примере, когда идет несработка боеприпаса, то есть боевой части взрыватель не подал импульс для срабатывания", - сказал замруководителя представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.Как отметили представители СЦКК, все подобные фрагменты и поражающие элементы взяты с мест обстрелов мирных городов и районов Луганской Народной Республики. По их словам, отличительными элементами осколочно-фугасных ракет М31 от РСЗО HIMARS M142 являются желтый окрас корпуса и внутренняя часть боевой части ракеты с характерной насечкой в виде ромбов. Вооруженные формирования Украины впервые использовали в Донбассе полученную от США реактивную систему залпового огня HIMARS 28 июня. С тех пор, по данным СЦКК, вследствие применения таких РСЗО только в ЛНР погибли 44 мирных жителя, 98 человек, включая детей, получили ранения различной степени тяжести, повреждено 902 гражданских объекта.
https://ria.ru/20221215/himars-1839006695.html
луганская народная республика
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина
00:58 18.12.2022 (обновлено: 01:08 18.12.2022)
 
Представители СЦКК ДНР и ЛНР развеяли миф о совершенстве HIMARS

СЦКК ДНР и ЛНР: у ракет к американской РСЗО HIMARS нередко не срабатывает боевая часть

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Ракеты к американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 несовершенны, у них нередко не срабатывает боевая часть, сообщили журналистам представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Ракеты М31 от РСЗО HIMARS M142 несовершенны, и уже более пяти случаев на нашем примере, когда идет несработка боеприпаса, то есть боевой части взрыватель не подал импульс для срабатывания", - сказал замруководителя представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.
Как отметили представители СЦКК, все подобные фрагменты и поражающие элементы взяты с мест обстрелов мирных городов и районов Луганской Народной Республики. По их словам, отличительными элементами осколочно-фугасных ракет М31 от РСЗО HIMARS M142 являются желтый окрас корпуса и внутренняя часть боевой части ракеты с характерной насечкой в виде ромбов.
Вооруженные формирования Украины впервые использовали в Донбассе полученную от США реактивную систему залпового огня HIMARS 28 июня. С тех пор, по данным СЦКК, вследствие применения таких РСЗО только в ЛНР погибли 44 мирных жителя, 98 человек, включая детей, получили ранения различной степени тяжести, повреждено 902 гражданских объекта.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 20:25
Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами
 
Специальная военная операция на УкраинеСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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