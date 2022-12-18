00:58 18.12.2022 (обновлено: 01:08 18.12.2022)
Представители СЦКК ДНР и ЛНР развеяли миф о совершенстве HIMARS
СЦКК ДНР и ЛНР: у ракет к американской РСЗО HIMARS нередко не срабатывает боевая часть
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Ракеты к американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 несовершенны, у них нередко не срабатывает боевая часть, сообщили журналистам представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Ракеты М31 от РСЗО HIMARS M142 несовершенны, и уже более пяти случаев на нашем примере, когда идет несработка боеприпаса, то есть боевой части взрыватель не подал импульс для срабатывания", - сказал замруководителя представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.
Как отметили представители СЦКК, все подобные фрагменты и поражающие элементы взяты с мест обстрелов мирных городов и районов Луганской Народной Республики. По их словам, отличительными элементами осколочно-фугасных ракет М31 от РСЗО HIMARS M142 являются желтый окрас корпуса и внутренняя часть боевой части ракеты с характерной насечкой в виде ромбов.
Вооруженные формирования Украины впервые использовали в Донбассе полученную от США реактивную систему залпового огня HIMARS 28 июня. С тех пор, по данным СЦКК, вследствие применения таких РСЗО только в ЛНР погибли 44 мирных жителя, 98 человек, включая детей, получили ранения различной степени тяжести, повреждено 902 гражданских объекта.
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