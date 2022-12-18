https://ria.ru/20221218/himars-1839473739.html

Представители СЦКК ДНР и ЛНР развеяли миф о совершенстве HIMARS

Представители СЦКК ДНР и ЛНР развеяли миф о совершенстве HIMARS - РИА Новости, 18.12.2022

Представители СЦКК ДНР и ЛНР развеяли миф о совершенстве HIMARS

Ракеты к американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 несовершенны, у них нередко не срабатывает боевая часть, сообщили журналистам... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T00:58

2022-12-18T00:58

2022-12-18T01:08

специальная военная операция на украине

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Ракеты к американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 несовершенны, у них нередко не срабатывает боевая часть, сообщили журналистам представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Ракеты М31 от РСЗО HIMARS M142 несовершенны, и уже более пяти случаев на нашем примере, когда идет несработка боеприпаса, то есть боевой части взрыватель не подал импульс для срабатывания", - сказал замруководителя представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.Как отметили представители СЦКК, все подобные фрагменты и поражающие элементы взяты с мест обстрелов мирных городов и районов Луганской Народной Республики. По их словам, отличительными элементами осколочно-фугасных ракет М31 от РСЗО HIMARS M142 являются желтый окрас корпуса и внутренняя часть боевой части ракеты с характерной насечкой в виде ромбов. Вооруженные формирования Украины впервые использовали в Донбассе полученную от США реактивную систему залпового огня HIMARS 28 июня. С тех пор, по данным СЦКК, вследствие применения таких РСЗО только в ЛНР погибли 44 мирных жителя, 98 человек, включая детей, получили ранения различной степени тяжести, повреждено 902 гражданских объекта.

https://ria.ru/20221215/himars-1839006695.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина