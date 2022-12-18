06:40 18.12.2022 (обновлено: 06:41 18.12.2022)
Украинские войска обстреляли центральные района Донецка из "Града"
ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть ракет из БМ-21 "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска в 5.59 мск обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.59 мск - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский, Киевский р-ны): выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.