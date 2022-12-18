https://ria.ru/20221218/goroskop-1839208493.html

Астрологи назвали пять самых злобных и коварных знаков зодиака

Астрологи назвали пять самых злобных и коварных знаков зодиака - РИА Новости, 18.12.2022

Астрологи назвали пять самых злобных и коварных знаков зодиака

Некоторые готовы пойти на все, лишь бы добиться своего. Астролог назвал пять знаков зодиака, чьи представители могут удивить своей злобностью, пишет Times of... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T06:00

2022-12-18T06:00

2022-12-18T06:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Некоторые готовы пойти на все, лишь бы добиться своего. Астролог назвал пять знаков зодиака, чьи представители могут удивить своей злобностью, пишет Times of India. Близнецы бывают двуличны: мило улыбаются, глядя в глаза, и говорят гадости за спиной. Признаться в таком поведении им не стыдно — у них уже готово оправдание. Они способны давать ложные обещания и обманом заставить помогать им. Раки — манипуляторы. Они преувеличивают свои проблемы, чтобы другим стало не по себе и они бы бросились вытаскивать представителей знака из беды. Не удивляйтесь, если вдруг обнаружите, что выполняете за Раков всю грязную работу. Девы, конечно, будут вести себя прилично. И обманывать так, что почувствуешь себя причиной всех бед. Их конек — пассивная агрессия. Невинные снаружи и злобные внутри — это Весы. Какими бы добрыми они не казались, душа у представителей этого знака зодиака может быть грязной. Они тоже способны сделать так, чтобы всю тяжелую работу делал кто-то другой. Скорпионы используют чужие секреты. Угрозы и запугивания — вот к чему могут прибегнуть некоторые представители знака, чтобы принудить кого-то идти у них на поводу.

https://ria.ru/20221120/goroskop-1832497308.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака