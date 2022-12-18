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Ким Чен Ын пропустил годовщину смерти своего отца - РИА Новости, 18.12.2022
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Ким Чен Ын пропустил годовщину смерти своего отца
Ким Чен Ын пропустил годовщину смерти своего отца - РИА Новости, 18.12.2022
Ким Чен Ын пропустил годовщину смерти своего отца
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично не присутствовал на траурной церемонии по случаю 11-й годовщины кончины своего отца и бывшего лидера страны Ким Чен Ира, но прислал... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T06:17
2022-12-18T06:29
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СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично не присутствовал на траурной церемонии по случаю 11-й годовщины кончины своего отца и бывшего лидера страны Ким Чен Ира, но прислал корзину цветов, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). КНДР второй день отмечает 11-ю годовщину кончины бывшего вождя и отца нынешнего лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Ира, который скончался 17 декабря 2011 года. По традиции, к бронзовым статуям бывших вождей КНДР на холме Мансудэ возложили цветы международные организации, зарубежные политические партии, организации и деятели. СМИ Северной Кореи продолжают публиковать статьи, восхваляющие заслуги и вклад в развитие страны Ким Чен Ира. В Кымсусанском дворце Солнца в Пхеньяне, усыпальнице основателя КНДР Ким Ир Сена и его сына и преемника Ким Чен Ира, прошла церемония поминовения бывшего лидера, но Ким Чен Ын или его сестра Ким Ё Чжон на ней не присутствовали. От имени северокорейского лидера была возложена корзина цветов. "Перед статуями великих руководителей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира была возложена корзина цветов от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына", - сообщает ЦТАК. ЦТАК также сообщало, что по случаю годовщины смерти Ким Чен Ира в России 14 декабря провели траурное мероприятие, в котором приняли участие члены правительства, политических партий и организаций РФ, включая Госдуму, МИД, Минприроды, партию КПРФ, Партию мира и единства, Партию "Российский общенародный союз", Социалистическую политическую партию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Российское общество дружбы и культурного сотрудничества с КНДР, Общество по изучению идей чучхе, Ленинский коммунистический союз молодежи РФ и Совет ветеранов корейской войны. Также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол КНДР в РФ и сотрудники посольства. Сообщается также, что по случаю памятного события, Ким Чен Ыну 17 декабря прислал телеграмму председатель ЦК КПРФ и депутат госдумы Генадий Зюганов. В телеграмме Зюганов выразил искренние соболезнования товарищу Ким Чен Ыну и всему корейскому народу по случаю 11-летия с кончины Ким Чен Ира, которого назвал "близким другом России".
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в мире, ким чен ын, ким чен ир, ким ир сен, россия, пхеньян, кпрф, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
В мире, Ким Чен Ын, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, Россия, Пхеньян, КПРФ, Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
06:17 18.12.2022 (обновлено: 06:29 18.12.2022)
 
Ким Чен Ын пропустил годовщину смерти своего отца

Ким Чен Ын лично не присутствовал на церемонии по случаю 11-й годовщины смерти своего отца

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично не присутствовал на траурной церемонии по случаю 11-й годовщины кончины своего отца и бывшего лидера страны Ким Чен Ира, но прислал корзину цветов, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).
КНДР второй день отмечает 11-ю годовщину кончины бывшего вождя и отца нынешнего лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Ира, который скончался 17 декабря 2011 года. По традиции, к бронзовым статуям бывших вождей КНДР на холме Мансудэ возложили цветы международные организации, зарубежные политические партии, организации и деятели. СМИ Северной Кореи продолжают публиковать статьи, восхваляющие заслуги и вклад в развитие страны Ким Чен Ира. В Кымсусанском дворце Солнца в Пхеньяне, усыпальнице основателя КНДР Ким Ир Сена и его сына и преемника Ким Чен Ира, прошла церемония поминовения бывшего лидера, но Ким Чен Ын или его сестра Ким Ё Чжон на ней не присутствовали. От имени северокорейского лидера была возложена корзина цветов.
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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В КНДР торжественно отпраздновали годовщину основания государства
"Перед статуями великих руководителей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира была возложена корзина цветов от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына", - сообщает ЦТАК.
ЦТАК также сообщало, что по случаю годовщины смерти Ким Чен Ира в России 14 декабря провели траурное мероприятие, в котором приняли участие члены правительства, политических партий и организаций РФ, включая Госдуму, МИД, Минприроды, партию КПРФ, Партию мира и единства, Партию "Российский общенародный союз", Социалистическую политическую партию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Российское общество дружбы и культурного сотрудничества с КНДР, Общество по изучению идей чучхе, Ленинский коммунистический союз молодежи РФ и Совет ветеранов корейской войны. Также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол КНДР в РФ и сотрудники посольства.
Сообщается также, что по случаю памятного события, Ким Чен Ыну 17 декабря прислал телеграмму председатель ЦК КПРФ и депутат госдумы Генадий Зюганов.
В телеграмме Зюганов выразил искренние соболезнования товарищу Ким Чен Ыну и всему корейскому народу по случаю 11-летия с кончины Ким Чен Ира, которого назвал "близким другом России".
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В миреКим Чен ЫнКим Чен ИрКим Ир СенРоссияПхеньянКПРФГосдума РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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