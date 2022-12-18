https://ria.ru/20221218/general-1839480669.html
Поляки набросились на Украину из-за ЧП с генералом
Поляки набросились на Украину из-за ЧП с генералом - РИА Новости, 18.12.2022
Поляки набросились на Украину из-за ЧП с генералом
Читатели польского издания Dziennik Gazeta отреагировали на комментарий главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика по инциденту со взрывом подарка с... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T04:07
2022-12-18T04:07
2022-12-18T04:07
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украина
польша
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Читатели польского издания Dziennik Gazeta отреагировали на комментарий главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика по инциденту со взрывом подарка с Украины, который произошел в его кабинете.Как заявил генерал в эфире радиостанции RMF, он случайно выстрелил из гранатомета, так как полагал, что на Украине ему презентовали использованное оружие. Со ссылкой на свои источники радиостанция утверждает, что Шимчик получил в подарок два противотанковых гранатомета. Вероятно, речь идет о немецких гранатометах RGW-90, которые, как утверждали украинцы, должны были быть использованными."Я не понимаю. Польское правительство и другие платят, чтобы отправить оружие на Украину, а Украина раздает (или иногда продает) это оружие за границу?" – задался вопросом Twój_nick_."Зеленский такой умный, что подарил ему заряженный гранатомет? Наши "братья" украинцы, видимо, снова хвастались", - заявил lolandi."Почему люди, занимающие должности на таком уровне, не отдают подарки соответствующим службам для проверки на предмет камер и прослушки, которые в этих "подарках" могут быть? Во-вторых, цивилизованные люди дарят такие вещи?" – указал Tolo."Бандеровцы хотели ликвидировать польского генерала полиции немецким гранатометом для эскалации конфликта", - предположил Gi.en.ek."Не знаю, он такой глупый или притворяется глупым и сам подорвался", - заметил alek."Использованный "одноразовый" (скорее, однозарядный) гранатомет не имеет боезаряда. Только сама труба. А Шимчик должен давать интервью в камере", - выразил уверенность SzyMON.Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11-12 декабря. В результате происшествия пострадали два человека. Польская сторона обратилась к украинской с просьбой дать соответствующие разъяснения. Как сообщила радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники, гранатомет был ввезен в страну без какого-либо контроля специальным поездом, который курсирует между Украиной и польским приграничным городом Перемышль.
https://ria.ru/20221216/podarok-1839241190.html
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в мире, украина, польша
Поляки набросились на Украину из-за ЧП с генералом
Читатели Dziennik Gazeta раскритиковали Украину после взрыва в кабинете польского генерала
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости.
Читатели польского издания Dziennik Gazeta отреагировали
на комментарий главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика по инциденту со взрывом подарка с Украины, который произошел в его кабинете.
Как заявил генерал в эфире радиостанции RMF, он случайно выстрелил из гранатомета, так как полагал, что на Украине
ему презентовали использованное оружие. Со ссылкой на свои источники радиостанция утверждает, что Шимчик получил в подарок два противотанковых гранатомета. Вероятно, речь идет о немецких гранатометах RGW-90, которые, как утверждали украинцы, должны были быть использованными.
"Я не понимаю. Польское правительство и другие платят, чтобы отправить оружие на Украину, а Украина раздает (или иногда продает) это оружие за границу?" – задался вопросом Twój_nick_.
"Зеленский такой умный, что подарил ему заряженный гранатомет? Наши "братья" украинцы, видимо, снова хвастались", - заявил lolandi.
"Почему люди, занимающие должности на таком уровне, не отдают подарки соответствующим службам для проверки на предмет камер и прослушки, которые в этих "подарках" могут быть? Во-вторых, цивилизованные люди дарят такие вещи?" – указал Tolo.
"Бандеровцы хотели ликвидировать польского генерала полиции немецким гранатометом для эскалации конфликта", - предположил Gi.en.ek.
"Не знаю, он такой глупый или притворяется глупым и сам подорвался", - заметил alek.
"Использованный "одноразовый" (скорее, однозарядный) гранатомет не имеет боезаряда. Только сама труба. А Шимчик должен давать интервью в камере", - выразил уверенность SzyMON.
Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11-12 декабря. В результате происшествия пострадали два человека. Польская сторона обратилась к украинской с просьбой дать соответствующие разъяснения. Как сообщила радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники, гранатомет был ввезен в страну без какого-либо контроля специальным поездом, который курсирует между Украиной и польским приграничным городом Перемышль.