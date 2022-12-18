https://ria.ru/20221218/fidzhi-1839503138.html

На Фиджи сформируют коалиционное правительство

На Фиджи сформируют коалиционное правительство - РИА Новости, 18.12.2022

На Фиджи сформируют коалиционное правительство

Ни одна из партий Фиджи не набрала на парламентских выборах достаточное количество мест для формирования большинства, в связи с чем правительство будет... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:45

2022-12-18T10:45

2022-12-18T10:45

в мире

фиджи

тихий океан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153074/70/1530747064_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_4d0543b1237ceae87b72bf9841af6970.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ни одна из партий Фиджи не набрала на парламентских выборах достаточное количество мест для формирования большинства, в связи с чем правительство будет коалиционным, сообщает радиостанция RNZ. Парламентские выборы состоялись в среду на островах Фиджи в южной части Тихого океана, где после военного переворота 2006 года у власти находится один и тот же человек. "Состав нового 55-местного парламента… будет следующим: FijiFirst – 26 мест, "Народный альянс" – 21 место, Национальная федеративная партия – пять мест, Социал-демократическая либеральная партия – три места", - сообщает радиостанция со ссылкой на избирательную комиссию. При этом для формирования правительства партия должна набрать 28 мест. Таким образом, премьер-министру страны и лидеру партии FijiFirst Фрэнку Байнимараме придется создать коалицию с одним из лидеров оппозиционных партий. Поскольку главный оппонент Байнимараме из "Народного альянса" Ситивени Рабука ранее сформировал предвыборную коалицию с главой Национальной федеративной партии, скорее всего, премьер обратится к Социал-демократической либеральной партии. Премьер-министр страны Фрэнк Байнимарама свергнул правительство Фиджи путем военного переворота 2006 года, добился принятия в 2013 году новой конституции и дважды победил на выборах.

https://ria.ru/20210915/bednost-1750108108.html

https://ria.ru/20220907/fidzhi-1814863550.html

фиджи

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фиджи, тихий океан