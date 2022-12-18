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На Фиджи сформируют коалиционное правительство - РИА Новости, 18.12.2022
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На Фиджи сформируют коалиционное правительство
На Фиджи сформируют коалиционное правительство - РИА Новости, 18.12.2022
На Фиджи сформируют коалиционное правительство
Ни одна из партий Фиджи не набрала на парламентских выборах достаточное количество мест для формирования большинства, в связи с чем правительство будет... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:45
2022-12-18T10:45
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фиджи
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ни одна из партий Фиджи не набрала на парламентских выборах достаточное количество мест для формирования большинства, в связи с чем правительство будет коалиционным, сообщает радиостанция RNZ. Парламентские выборы состоялись в среду на островах Фиджи в южной части Тихого океана, где после военного переворота 2006 года у власти находится один и тот же человек. "Состав нового 55-местного парламента… будет следующим: FijiFirst – 26 мест, "Народный альянс" – 21 место, Национальная федеративная партия – пять мест, Социал-демократическая либеральная партия – три места", - сообщает радиостанция со ссылкой на избирательную комиссию. При этом для формирования правительства партия должна набрать 28 мест. Таким образом, премьер-министру страны и лидеру партии FijiFirst Фрэнку Байнимараме придется создать коалицию с одним из лидеров оппозиционных партий. Поскольку главный оппонент Байнимараме из "Народного альянса" Ситивени Рабука ранее сформировал предвыборную коалицию с главой Национальной федеративной партии, скорее всего, премьер обратится к Социал-демократической либеральной партии. Премьер-министр страны Фрэнк Байнимарама свергнул правительство Фиджи путем военного переворота 2006 года, добился принятия в 2013 году новой конституции и дважды победил на выборах.
https://ria.ru/20210915/bednost-1750108108.html
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в мире, фиджи, тихий океан
В мире, Фиджи, Тихий океан
10:45 18.12.2022
 
На Фиджи сформируют коалиционное правительство

Партии на Фиджи не набрали достаточное количество мест для формирования большинства

CC BY-SA 4.0 / Maksym Kozlenko / Фиджи
Фиджи - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Maksym Kozlenko /
Фиджи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ни одна из партий Фиджи не набрала на парламентских выборах достаточное количество мест для формирования большинства, в связи с чем правительство будет коалиционным, сообщает радиостанция RNZ.
Парламентские выборы состоялись в среду на островах Фиджи в южной части Тихого океана, где после военного переворота 2006 года у власти находится один и тот же человек.
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"Состав нового 55-местного парламента… будет следующим: FijiFirst – 26 мест, "Народный альянс" – 21 место, Национальная федеративная партия – пять мест, Социал-демократическая либеральная партия – три места", - сообщает радиостанция со ссылкой на избирательную комиссию.
При этом для формирования правительства партия должна набрать 28 мест. Таким образом, премьер-министру страны и лидеру партии FijiFirst Фрэнку Байнимараме придется создать коалицию с одним из лидеров оппозиционных партий. Поскольку главный оппонент Байнимараме из "Народного альянса" Ситивени Рабука ранее сформировал предвыборную коалицию с главой Национальной федеративной партии, скорее всего, премьер обратится к Социал-демократической либеральной партии.
Премьер-министр страны Фрэнк Байнимарама свергнул правительство Фиджи путем военного переворота 2006 года, добился принятия в 2013 году новой конституции и дважды победил на выборах.
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