https://ria.ru/20221218/evropa-1839236645.html

Никаких М и Ж. Европа ужесточает репрессии из-за деления на мужчин и женщин

Никаких М и Ж. Европа ужесточает репрессии из-за деления на мужчин и женщин - РИА Новости, 18.12.2022

Никаких М и Ж. Европа ужесточает репрессии из-за деления на мужчин и женщин

Элитный французский университет оказался в центре скандала — от работы отстранили хореографа, которая настаивала на разделении мужских и женских ролей в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:00

2022-12-18T08:00

2022-12-18T09:47

эммануэль макрон

европа

франция

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ПАРИЖ, 18 дек — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Элитный французский университет оказался в центре скандала — от работы отстранили хореографа, которая настаивала на разделении мужских и женских ролей в классических танцах. Почему в Европе наказывают за традиционные подходы в обучении — в материале РИА Новости.Ведущий и ведомыйПарижский Институт политических исследований, или, как его чаще называют, Science Po, — кузница кадров французской элиты. Среди выпускников — влиятельные журналисты, предприниматели, дипломаты, дюжина глав иностранных государств, полтора десятка премьер-министров и пять президентов Пятой республики, в том числе и действующий — Эммануэль Макрон.Помимо основной программы, Science Po, подобно другим крупным высшим учебным заведениям, предлагает студентам множество секций, от спортивных до театральных. Валери Плазене вела факультатив бальных танцев. Сама выпускница Science Po, она преподавала уже восемь лет, была на хорошем счету у руководства, пользовалась популярностью у студентов. Однако в декабре лишилась должности, отказавшись поступиться принципами.Университет, не предупредив педагога, изменил порядок записи на уроки танцев: если раньше в анкетах студенты указывали пол, то в новом семестре им предложили ограничиться гендерно нейтральными английскими словами leader и follower ("ведущий" и "ведомый").В итоге большинство записалось в "лидеры", а кто-то из студентов мужского пола — в "ведомые". Однако преподаватель не увидела в этом никакого смысла и на первом же занятии построила учеников в две шеренги, разделив молодых людей и девушек, чтобы те выбрали себе пару.Гомофобия и дискриминацияКому-то из прогрессивной молодежи это очень не понравилось. На госпожу Плазене пожаловались, обвинив ее в неоднократных сексистских, дискриминационных, гомофобных и унижающих достоинство высказываниях. А также в том, что она не желала обучать однополые пары."Со мной связались из руководства, сообщив, что мои реплики во время занятий заставили кого-то из учеников чувствовать себя некомфортно. Дескать, необходимо с особым вниманием относиться к чувствам студентов, поскольку многие очень уязвимы и о некоторых вещах сегодня лучше не упоминать", — рассказала Плазене в одном из телеинтервью.С претензиями она не согласилась, поскольку убеждена, что никого не оскорбляла. "Да, я говорю "мужчина" и "женщина". В танцах есть строгий порядок, определенный свод правил — меня так учили, и во всех учебниках роли в паре разные", — объясняет она.Это совершенно естественно, поскольку по природе мужчины, как правило, крупнее и сильнее и смена ролей не позволит выполнять многие танцевальные па и поддержки. По ее мнению, как раз деление на leader — follower ущемляет прекрасный пол, поскольку в танце равнозначны оба партнера и женщина вовсе не "ведомая"."Взаимодействие партнеров разного пола создает единство и гармонию. Это основа, так было всегда", — подчеркивает хореограф.Указание пола при записи на занятия также необходимо для формирования примерно равного гендерного состава участников. Молодых людей в танцевальные классы приходит мало, поэтому надо просить девушек, чтобы они активнее приглашали знакомых.Наконец, однополые пары хореограф считает попросту неэстетичными, хотя и допускает это, когда кому-то не хватает партнера.Политкорректность как религияРуководство университета аргументы преподавателя не убедили: ей предложили либо принести извинения студентам и согласиться с терминами leader и follower, либо уволиться. Плазене покинула университет.История попала в прессу и быстро разлетелась в соцсетях, разделив комментаторов на два лагеря. Правые вступились за учителя и набросились на дирекцию Science Po, левые встали на защиту оскорбленных чувств студентов."Я один из тех, кто жаловался. Эта преподавательница — сексист и гомофоб, постоянно делала неуместные замечания. Вопиющий непрофессионализм, от которого многим не по себе", — написал один из студентов Science Po."Я тоже был в ее классе и с тобой не соглашусь. В том, что она говорила, не было ничего гадкого, в худшем случае пара бестактностей, которые лишь свидетельствуют о том, что она принадлежит к другому поколению. Однако ничто из этого не должно было привести к такому развитию событий", — ответил другой.Директор Института политических исследований Матиас Вишера заявил, что действия преподавателя не соответствовали этической хартии вуза, не допускающей дискриминации в любой форме. Он также подчеркивает, что термины leader — follower широко применяются в мире.Кроме того, добавляет Вишера, Плазене уволилась сама.Между тем многие обвинили руководство Science Po в отсутствии здравого смысла и диктате возведенной в абсолют политкорректности. Подобно тому, как это происходит в учебных заведениях в США, где нужно всецело следовать современной гендерной теории, отвергающей разницу полов: мол, не гендер определяет человека, а человек — гендер. И другая позиция совершенно недопустима.Бытует мнение, что сегодня французские элиты полностью подчинены американским и кузницу кадров национальной администрации это, естественно, не обходит стороной. Так, согласно недавнему исследованию газеты Figaro, три четверти студентов Science Po считают различия между мужчинами и женщинами искусственно навязанными обществом. Это неудивительно: профессура во Франции в подавляющем большинстве левая и в учебных заведениях продвигается соответствующая повестка.А толерантность к разного рода меньшинствам в лучшей американской традиции постепенно превратилась в нетерпимость к тем, кто, как, например, госпожа Плазене, еще верит в биологическую разницу полов. И смеет произнести это вслух. Такое не прощают.

https://ria.ru/20211028/italiya-1756744253.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/lgbt-1762540831.html

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эммануэль макрон, европа, франция