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В парламенте Молдавии планируют начать переговоры по евроинтеграции в мае - РИА Новости, 18.12.2022
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В парламенте Молдавии планируют начать переговоры по евроинтеграции в мае
В парламенте Молдавии планируют начать переговоры по евроинтеграции в мае - РИА Новости, 18.12.2022
В парламенте Молдавии планируют начать переговоры по евроинтеграции в мае
Молдавия рассчитывает в мае следующего года начать переговоры по вступлению в Евросоюз, заявил спикер парламента и глава правящей партии "Действие и... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:45
2022-12-18T12:45
в мире
игорь гросу
молдавия
евросоюз
украина
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Молдавия рассчитывает в мае следующего года начать переговоры по вступлению в Евросоюз, заявил спикер парламента и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. По его словам, сейчас страна должна заниматься параллельно двумя вещами - урегулировать кризисы и выполнять все условия, поставленные Евросоюзом. Он подчеркнул, что власти сосредоточены на нескольких основных целях: добиться вступления в ЕС, увеличить количество рабочих мест, повысить зарплаты и пенсии. На втором заседании комиссии по европейской интеграции при президенте, которая прошла в ноябре, выяснилось, что из 35 проектов, которые нужно было выполнить до нового года, власти реализовали лишь восемь и надеются завершить еще 11 в декабре. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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в мире, игорь гросу, молдавия, евросоюз, украина
В мире, Игорь Гросу, Молдавия, Евросоюз, Украина
12:45 18.12.2022
 
В парламенте Молдавии планируют начать переговоры по евроинтеграции в мае

Спикер парламента Молдавии Гросу заявил о планах начать переговоры по евроинтеграции в мае

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Молдавия рассчитывает в мае следующего года начать переговоры по вступлению в Евросоюз, заявил спикер парламента и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
"Наше искреннее желание - сделать все как можно быстрее и лучше, чтобы в мае, когда будут проводиться оценки, мы могли представить наши успехи и сказать странам ЕС, что Молдавия выполнила свои обязательства, приступила к их внедрению и готова к переговорам", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1.
По его словам, сейчас страна должна заниматься параллельно двумя вещами - урегулировать кризисы и выполнять все условия, поставленные Евросоюзом. Он подчеркнул, что власти сосредоточены на нескольких основных целях: добиться вступления в ЕС, увеличить количество рабочих мест, повысить зарплаты и пенсии.
На втором заседании комиссии по европейской интеграции при президенте, которая прошла в ноябре, выяснилось, что из 35 проектов, которые нужно было выполнить до нового года, власти реализовали лишь восемь и надеются завершить еще 11 в декабре.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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В миреИгорь ГросуМолдавияЕвросоюзУкраина
 
 
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