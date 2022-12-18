https://ria.ru/20221218/evrointegratsiya-1839516416.html

В парламенте Молдавии планируют начать переговоры по евроинтеграции в мае

В парламенте Молдавии планируют начать переговоры по евроинтеграции в мае - РИА Новости, 18.12.2022

В парламенте Молдавии планируют начать переговоры по евроинтеграции в мае

Молдавия рассчитывает в мае следующего года начать переговоры по вступлению в Евросоюз, заявил спикер парламента и глава правящей партии "Действие и... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:45

2022-12-18T12:45

2022-12-18T12:45

в мире

игорь гросу

молдавия

евросоюз

украина

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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Молдавия рассчитывает в мае следующего года начать переговоры по вступлению в Евросоюз, заявил спикер парламента и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. По его словам, сейчас страна должна заниматься параллельно двумя вещами - урегулировать кризисы и выполнять все условия, поставленные Евросоюзом. Он подчеркнул, что власти сосредоточены на нескольких основных целях: добиться вступления в ЕС, увеличить количество рабочих мест, повысить зарплаты и пенсии. На втором заседании комиссии по европейской интеграции при президенте, которая прошла в ноябре, выяснилось, что из 35 проектов, которые нужно было выполнить до нового года, власти реализовали лишь восемь и надеются завершить еще 11 в декабре. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.

https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839413708.html

молдавия

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в мире, игорь гросу, молдавия, евросоюз, украина