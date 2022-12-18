В парламенте Молдавии планируют начать переговоры по евроинтеграции в мае
Спикер парламента Молдавии Гросу заявил о планах начать переговоры по евроинтеграции в мае
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Молдавия рассчитывает в мае следующего года начать переговоры по вступлению в Евросоюз, заявил спикер парламента и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
"Наше искреннее желание - сделать все как можно быстрее и лучше, чтобы в мае, когда будут проводиться оценки, мы могли представить наши успехи и сказать странам ЕС, что Молдавия выполнила свои обязательства, приступила к их внедрению и готова к переговорам", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1.
По его словам, сейчас страна должна заниматься параллельно двумя вещами - урегулировать кризисы и выполнять все условия, поставленные Евросоюзом. Он подчеркнул, что власти сосредоточены на нескольких основных целях: добиться вступления в ЕС, увеличить количество рабочих мест, повысить зарплаты и пенсии.
На втором заседании комиссии по европейской интеграции при президенте, которая прошла в ноябре, выяснилось, что из 35 проектов, которые нужно было выполнить до нового года, власти реализовали лишь восемь и надеются завершить еще 11 в декабре.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.