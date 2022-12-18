https://ria.ru/20221218/energodar-1839487635.html
Мэр Энергодара заявил, что ситуация в городе находится под контролем
Мэр Энергодара заявил, что ситуация в городе находится под контролем - РИА Новости, 18.12.2022
Мэр Энергодара заявил, что ситуация в городе находится под контролем
Ситуация в Энергодаре находится под контролем, власти налаживают работу предприятий и социальных учреждений, заявил журналистам новый мэр города в Запорожской... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T07:35
2022-12-18T07:35
2022-12-18T07:35
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР, 18 дек – РИА Новости. Ситуация в Энергодаре находится под контролем, власти налаживают работу предприятий и социальных учреждений, заявил журналистам новый мэр города в Запорожской области Эдуард Сеновоз. Сеновоза назначили мэром Энергодара в декабре. До этого администрацией Энергодара руководил Александр Волга. "В городе на данный момент тихо. Мы все делаем для того, чтобы организовать нормальную жизнь. Поступает большое количество гуманитарной помощи. Распределяем. Организовываем нормальную работу социальных объектов города. Организовываем работу всех предприятий. На данный момент все под контролем", - сказал Сеновоз.
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энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Энергодара заявил, что ситуация в городе находится под контролем
Мэр Энергодара Сеновоз: власти налаживают работу предприятий и социальных учреждений