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"Энергоатом" сообщил об ограничении атомной генерации на Украине - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/energoatom-1839555372.html
"Энергоатом" сообщил об ограничении атомной генерации на Украине
"Энергоатом" сообщил об ограничении атомной генерации на Украине - РИА Новости, 18.12.2022
"Энергоатом" сообщил об ограничении атомной генерации на Украине
Производство атомной энергии на Украине пришлось сократить из-за ограничения работы двух блоков, сообщили в национальной компании "Энергоатом". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:05
2022-12-18T17:52
специальная военная операция на украине
украина
энергоатом
в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Производство атомной энергии на Украине пришлось сократить из-за ограничения работы двух блоков, сообщили в национальной компании "Энергоатом". Уточняется, что сейчас все девять подконтрольных Киеву атомных энергоблоков удалось запустить. В компании отметили, что ожидается обновление этой инфраструктуры для возможности скорейшей выдачи полной имеющейся мощности с отечественных АЭС.
https://ria.ru/20221124/energoatom-1833938545.html
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украина, энергоатом, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Энергоатом, В мире
17:05 18.12.2022 (обновлено: 17:52 18.12.2022)
 
"Энергоатом" сообщил об ограничении атомной генерации на Украине

"Энергоатом" Украины сообщил об ограничении атомной генерации из-за повреждений объектов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Производство атомной энергии на Украине пришлось сократить из-за ограничения работы двух блоков, сообщили в национальной компании "Энергоатом".
Уточняется, что сейчас все девять подконтрольных Киеву атомных энергоблоков удалось запустить.
"18 декабря 2022 по состоянию на 13:00 работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. Однако суммарную мощность двух блоков ограничивают более чем на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры еще не были восстановлены после обстрелов 16 декабря", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.
В компании отметили, что ожидается обновление этой инфраструктуры для возможности скорейшей выдачи полной имеющейся мощности с отечественных АЭС.
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