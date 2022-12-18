https://ria.ru/20221218/energoatom-1839555372.html
"Энергоатом" сообщил об ограничении атомной генерации на Украине
"Энергоатом" сообщил об ограничении атомной генерации на Украине - РИА Новости, 18.12.2022
"Энергоатом" сообщил об ограничении атомной генерации на Украине
Производство атомной энергии на Украине пришлось сократить из-за ограничения работы двух блоков, сообщили в национальной компании "Энергоатом". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:05
2022-12-18T17:05
2022-12-18T17:52
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Производство атомной энергии на Украине пришлось сократить из-за ограничения работы двух блоков, сообщили в национальной компании "Энергоатом". Уточняется, что сейчас все девять подконтрольных Киеву атомных энергоблоков удалось запустить. В компании отметили, что ожидается обновление этой инфраструктуры для возможности скорейшей выдачи полной имеющейся мощности с отечественных АЭС.
https://ria.ru/20221124/energoatom-1833938545.html
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украина, энергоатом, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Энергоатом, В мире
17:05 18.12.2022 (обновлено: 17:52 18.12.2022)
"Энергоатом" сообщил об ограничении атомной генерации на Украине
"Энергоатом" Украины сообщил об ограничении атомной генерации из-за повреждений объектов