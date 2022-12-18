"Энергоатом" сообщил об ограничении атомной генерации на Украине

"18 декабря 2022 по состоянию на 13:00 работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. Однако суммарную мощность двух блоков ограничивают более чем на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры еще не были восстановлены после обстрелов 16 декабря", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.