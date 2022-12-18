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Со дна озера в Швейцарии украли 230 литров джина - РИА Новости, 18.12.2022
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Со дна озера в Швейцарии украли 230 литров джина
Со дна озера в Швейцарии украли 230 литров джина - РИА Новости, 18.12.2022
Со дна озера в Швейцарии украли 230 литров джина
В Швейцарии со дна Боденского озера на границе с Австрией и Германией украли стальной шар с хранившимися там 230 литрами джина, сообщает портал iamexpat. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:53
2022-12-18T17:53
в мире
швейцария
австрия
германия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Швейцарии со дна Боденского озера на границе с Австрией и Германией украли стальной шар с хранившимися там 230 литрами джина, сообщает портал iamexpat.Производитель напитка погрузил его на 100 дней на дно озера для настаивания. Джин залили в металлический 800-килограмовый стальной шар, прикрепленный к бетонному блоку. Когда сотрудники компании прибыли, чтобы извлечь груз, выяснилось, что он исчез.После этого начались поиски с участием дайверов и водной полиции, но они не увенчались успехом. Участники операции пришли к выводу, что напиток украли.Глава компании-производителя Селло Фиш заявил, что ценным грузом завладели профессионалы, и пояснил, что для поднятия со дна груза весом более тонны понадобились лодки и спецоборудование.Кроме того, в компании заявили о еще одной проблеме: внутри шара было почти 400 бутылок джина, большая часть из которых уже продана, и теперь покупатели не смогут получить напиток вовремя.
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в мире, швейцария, австрия, германия
В мире, Швейцария, Австрия, Германия
17:53 18.12.2022
 
Со дна озера в Швейцарии украли 230 литров джина

Со дна Боденского озера в Швейцарии украли стальной шар с 230 литрами джина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрогулочный катер на озере в Швейцарии
Прогулочный катер на озере в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прогулочный катер на озере в Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Швейцарии со дна Боденского озера на границе с Австрией и Германией украли стальной шар с хранившимися там 230 литрами джина, сообщает портал iamexpat.
Производитель напитка погрузил его на 100 дней на дно озера для настаивания. Джин залили в металлический 800-килограмовый стальной шар, прикрепленный к бетонному блоку. Когда сотрудники компании прибыли, чтобы извлечь груз, выяснилось, что он исчез.
После этого начались поиски с участием дайверов и водной полиции, но они не увенчались успехом. Участники операции пришли к выводу, что напиток украли.
Глава компании-производителя Селло Фиш заявил, что ценным грузом завладели профессионалы, и пояснил, что для поднятия со дна груза весом более тонны понадобились лодки и спецоборудование.
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Кроме того, в компании заявили о еще одной проблеме: внутри шара было почти 400 бутылок джина, большая часть из которых уже продана, и теперь покупатели не смогут получить напиток вовремя.
 
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