Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи
Кравцов сообщил, что голосовал за "Пионеров" на выборах названия движения детей и молодежи
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил журналистам, что в голосовании за название Российского движения детей и молодежи голосовал за название "Пионеры".
"Я голосовал за название "Пионеры", честно могу сказать. Первые", - сказал Кравцов, пояснив значение выбранного им варианта. "Ну, посмотрим, какое название сегодня выберут школьники", - добавил он.
3 декабря, 15:08Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили
Министр отметил, что, по его мнению, а символику и атрибутика нового движения должны выбрать сами школьники.
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Одним из учредителей движения выступает РДШ. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица.
Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве в Доме молодежи на площадке выставочного зала "Манеж". В нем принимают участие представители всех регионов России, в том числе четырех новых территорий. На съезде объявят название нового движения, огласят победителей премии "Больших перемен", а участников в видеообращении поприветствует Путин.