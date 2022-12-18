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Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи - РИА Новости, 18.12.2022
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Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи
Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи - РИА Новости, 18.12.2022
Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил журналистам, что в голосовании за название Российского движения детей и молодежи голосовал за название "Пионеры". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:27
2022-12-18T14:27
общество
сергей кравцов
владимир путин
москва
россия
манеж
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил журналистам, что в голосовании за название Российского движения детей и молодежи голосовал за название "Пионеры". "Я голосовал за название "Пионеры", честно могу сказать. Первые", - сказал Кравцов, пояснив значение выбранного им варианта. "Ну, посмотрим, какое название сегодня выберут школьники", - добавил он. Министр отметил, что, по его мнению, а символику и атрибутика нового движения должны выбрать сами школьники. Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Одним из учредителей движения выступает РДШ. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица. Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве в Доме молодежи на площадке выставочного зала "Манеж". В нем принимают участие представители всех регионов России, в том числе четырех новых территорий. На съезде объявят название нового движения, огласят победителей премии "Больших перемен", а участников в видеообращении поприветствует Путин.
https://ria.ru/20221203/molodezh-1836095647.html
https://ria.ru/20221218/sezd-1839522377.html
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общество, сергей кравцов, владимир путин, москва, россия, манеж
Общество, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Москва, Россия, Манеж
14:27 18.12.2022
 
Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи

Кравцов сообщил, что голосовал за "Пионеров" на выборах названия движения детей и молодежи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил журналистам, что в голосовании за название Российского движения детей и молодежи голосовал за название "Пионеры".
"Я голосовал за название "Пионеры", честно могу сказать. Первые", - сказал Кравцов, пояснив значение выбранного им варианта. "Ну, посмотрим, какое название сегодня выберут школьники", - добавил он.
Выбор - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 15:08
Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили
Министр отметил, что, по его мнению, а символику и атрибутика нового движения должны выбрать сами школьники.
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Одним из учредителей движения выступает РДШ. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица.
Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве в Доме молодежи на площадке выставочного зала "Манеж". В нем принимают участие представители всех регионов России, в том числе четырех новых территорий. На съезде объявят название нового движения, огласят победителей премии "Больших перемен", а участников в видеообращении поприветствует Путин.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 13:45
В Москве откроется первый съезд Российского движения детей и молодежи
 
ОбществоСергей КравцовВладимир ПутинМоскваРоссияМанеж
 
 
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