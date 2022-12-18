https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839527462.html

Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи

Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи - РИА Новости, 18.12.2022

Кравцов рассказал о выборах названия движения детей и молодежи

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил журналистам, что в голосовании за название Российского движения детей и молодежи голосовал за название "Пионеры". РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:27

2022-12-18T14:27

2022-12-18T14:27

общество

сергей кравцов

владимир путин

москва

россия

манеж

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил журналистам, что в голосовании за название Российского движения детей и молодежи голосовал за название "Пионеры". "Я голосовал за название "Пионеры", честно могу сказать. Первые", - сказал Кравцов, пояснив значение выбранного им варианта. "Ну, посмотрим, какое название сегодня выберут школьники", - добавил он. Министр отметил, что, по его мнению, а символику и атрибутика нового движения должны выбрать сами школьники. Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Одним из учредителей движения выступает РДШ. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица. Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве в Доме молодежи на площадке выставочного зала "Манеж". В нем принимают участие представители всех регионов России, в том числе четырех новых территорий. На съезде объявят название нового движения, огласят победителей премии "Больших перемен", а участников в видеообращении поприветствует Путин.

https://ria.ru/20221203/molodezh-1836095647.html

https://ria.ru/20221218/sezd-1839522377.html

москва

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей кравцов, владимир путин, москва, россия, манеж