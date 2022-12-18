https://ria.ru/20221218/dtp-1839537363.html

При столкновении легковушки с грузовиком в Оренбуржье погибли люди

При столкновении легковушки с грузовиком в Оренбуржье погибли люди - РИА Новости, 18.12.2022

При столкновении легковушки с грузовиком в Оренбуржье погибли люди

Четыре человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовым в Оренбургской области, сообщили в управлении МВД по региону. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:30

2022-12-18T15:30

2022-12-18T15:30

происшествия

оренбургская область

авто

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УФА, 18 дек - РИА Новости. Четыре человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовым в Оренбургской области, сообщили в управлении МВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в Первомайском районе на 74-м километре автодороги "Самара - Б. Черниговка - Республика Казахстан". Установлено, что 30-летней водитель автомобиля Skoda при выезде с затяжного поворота не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania, информирует МВД по Оренбургской области. "В результате столкновения водитель и 25, 29, 34-летние пассажиры легкового автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Ещё один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, 37-летней водитель большегруза от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221216/dtp-1839084551.html

https://ria.ru/20221216/dtp-1839061655.html

оренбургская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, оренбургская область, авто