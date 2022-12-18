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При столкновении легковушки с грузовиком в Оренбуржье погибли люди - РИА Новости, 18.12.2022
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При столкновении легковушки с грузовиком в Оренбуржье погибли люди
При столкновении легковушки с грузовиком в Оренбуржье погибли люди - РИА Новости, 18.12.2022
При столкновении легковушки с грузовиком в Оренбуржье погибли люди
Четыре человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовым в Оренбургской области, сообщили в управлении МВД по региону. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:30
2022-12-18T15:30
происшествия
оренбургская область
авто
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УФА, 18 дек - РИА Новости. Четыре человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовым в Оренбургской области, сообщили в управлении МВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в Первомайском районе на 74-м километре автодороги "Самара - Б. Черниговка - Республика Казахстан". Установлено, что 30-летней водитель автомобиля Skoda при выезде с затяжного поворота не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania, информирует МВД по Оренбургской области. "В результате столкновения водитель и 25, 29, 34-летние пассажиры легкового автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Ещё один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, 37-летней водитель большегруза от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221216/dtp-1839084551.html
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оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, авто
Происшествия, Оренбургская область, Авто
15:30 18.12.2022
 
При столкновении легковушки с грузовиком в Оренбуржье погибли люди

При столкновении легковушки с грузовиком в Оренбуржье погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник. Архивное фото
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УФА, 18 дек - РИА Новости. Четыре человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовым в Оренбургской области, сообщили в управлении МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Первомайском районе на 74-м километре автодороги "Самара - Б. Черниговка - Республика Казахстан".
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 11:03
В Томской области в ДТП с вахтовым автобусом пострадали 16 человек
Установлено, что 30-летней водитель автомобиля Skoda при выезде с затяжного поворота не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania, информирует МВД по Оренбургской области.
"В результате столкновения водитель и 25, 29, 34-летние пассажиры легкового автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Ещё один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, 37-летней водитель большегруза от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
16 декабря, 09:01
В Ингушетии в ДТП погибли два человека
 
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