https://ria.ru/20221218/dtp-1839501315.html

Под Саратовом машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево

Под Саратовом машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево - РИА Новости, 18.12.2022

Под Саратовом машина опрокинулась в кювет и врезалась в дерево

Легковой автомобиль опрокинулся в кювет и врезался в дерево в Пугачевском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, включая одного... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:28

2022-12-18T10:28

2022-12-18T10:28

происшествия

саратов

пугачевский район

саратовская область

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет и врезался в дерево в Пугачевском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, включая одного подростка, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 00.05 воскресенья (23.05 мск субботы) на автодороге Балаково - Пугачев - Духовницкое. "По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП водитель и пассажир 2002 года рождения с травмами доставлены в лечебное учреждение, где им назначено амбулаторное лечение, пассажиры 1993, 2002 и 2005 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе управления. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве. Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил в телеграм-канале, что пострадавший 17-летний подросток был госпитализирован с тупой травмой живота, внутрибрюшным кровотечением и разрывом селезёнки в тяжелом состоянии, врачи его прооперировали, еще двое госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, а у двоих отправленных на амбулаторное лечение диагностированы ушибы и ссадины.

https://ria.ru/20221122/dtp-1833299819.html

https://ria.ru/20221216/khabarovsk-1839037480.html

саратов

пугачевский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, пугачевский район, саратовская область, гибдд мвд рф