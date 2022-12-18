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Командир спецназа сообщил о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении
Командир спецназа сообщил о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
Командир спецназа сообщил о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении
Командир подразделения специального назначения Вооруженных сил России рассказал журналистам об уменьшении количества диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:20
2022-12-18T20:20
2022-12-18T20:32
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Командир подразделения специального назначения Вооруженных сил России рассказал журналистам об уменьшении количества диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских боевиков на Запорожском направлении. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
20:20 18.12.2022 (обновлено: 20:32 18.12.2022)
Командир спецназа сообщил о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении
Командир спецназа сообщил об уменьшении числа украинских ДРГ на Запорожском направлении