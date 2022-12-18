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Командир спецназа сообщил о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/drg-1839586818.html
Командир спецназа сообщил о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении
Командир спецназа сообщил о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
Командир спецназа сообщил о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении
Командир подразделения специального назначения Вооруженных сил России рассказал журналистам об уменьшении количества диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:20
2022-12-18T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Командир подразделения специального назначения Вооруженных сил России рассказал журналистам об уменьшении количества диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских боевиков на Запорожском направлении. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
20:20 18.12.2022 (обновлено: 20:32 18.12.2022)
 
Командир спецназа сообщил о столкновениях с ДРГ на Запорожском направлении

Командир спецназа сообщил об уменьшении числа украинских ДРГ на Запорожском направлении

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Командир подразделения специального назначения Вооруженных сил России рассказал журналистам об уменьшении количества диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских боевиков на Запорожском направлении.
"Периодически появляются (ДРГ – ред.). Становится получше… Мы находимся все на месте. Чуть кто-то где-то полез – мы реагируем моментально. И не допускаем, чтобы противник перешел в наступление", - сказал командир подразделения специального назначения ВС РФ.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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