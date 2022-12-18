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Украинские войска обстреляли район больницы и медуниверситета в Донецке
Украинские войска обстреляли район больницы и медуниверситета в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли район больницы и медуниверситета в Донецке
Украинские войска обстреляли в воскресенье Калининский район Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:25
2022-12-18T20:25
2022-12-18T20:33
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Калининский район Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Несколько снарядов упали в районе больницы Калинина и медицинского университета. Подробности уточняются.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:25 18.12.2022 (обновлено: 20:33 18.12.2022)
Украинские войска обстреляли район больницы и медуниверситета в Донецке
Украинские войска обстреляли район больницы Калинина и медуниверситета в Донецке