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Украинские войска обстреляли район больницы и медуниверситета в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839587947.html
Украинские войска обстреляли район больницы и медуниверситета в Донецке
Украинские войска обстреляли район больницы и медуниверситета в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли район больницы и медуниверситета в Донецке
Украинские войска обстреляли в воскресенье Калининский район Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:25
2022-12-18T20:33
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Калининский район Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Несколько снарядов упали в районе больницы Калинина и медицинского университета. Подробности уточняются.
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1838878890.html
донецк
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украина
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донецк, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:25 18.12.2022 (обновлено: 20:33 18.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли район больницы и медуниверситета в Донецке

Украинские войска обстреляли район больницы Калинина и медуниверситета в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Калининский район Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько снарядов упали в районе больницы Калинина и медицинского университета. Подробности уточняются.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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