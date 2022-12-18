https://ria.ru/20221218/donetsk-1839569280.html

Украинские войска снова обстреляли центр Донецка из "Градов"

Украинские войска снова обстреляли центр Донецка из "Градов" - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска снова обстреляли центр Донецка из "Градов"

Украинские войска вновь обстреляли в воскресенье из "Градов" центр Донецка, под удар попал, в том числе, район крытого рынка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T18:27

2022-12-18T18:27

2022-12-18T18:28

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ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли в воскресенье из "Градов" центр Донецка, под удар попал, в том числе, район крытого рынка, передает корреспондент РИА Новости. Зафиксирован прилет порядка 10 снарядов. По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелян центральный Ворошиловской район города.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1838878890.html

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