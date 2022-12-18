16:34 18.12.2022 (обновлено: 17:07 18.12.2022)
ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной", сообщил мэр Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: очевидцы сообщили, что ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной".
"Очевидцы сообщают о прилётах возле "Донбасс Арены", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По информации очевидцев... Прилёты возле РСК "Олимпийский", ДМ "Юность", выставочного центра, краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира. Есть возгорания", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 16.17 мск обстреляли центр Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО "Град".
В воскресенье Кулемзин сообщал, что стадион "Донбасс Арена" в центре Донецка получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.
Футбольный стадион "Донбасс Арена" был построен в Донецке в 2009 году, он рассчитан более чем на 52 тысячи зрителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года на нем прошли три игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся.