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ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной", сообщил мэр Донецка - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839549924.html
ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной", сообщил мэр Донецка
ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной", сообщил мэр Донецка - РИА Новости, 18.12.2022
ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной", сообщил мэр Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T16:34
2022-12-18T17:07
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной"."Очевидцы сообщают о прилётах возле "Донбасс Арены", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале."По информации очевидцев... Прилёты возле РСК "Олимпийский", ДМ "Юность", выставочного центра, краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира. Есть возгорания", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 16.17 мск обстреляли центр Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО "Град".В воскресенье Кулемзин сообщал, что стадион "Донбасс Арена" в центре Донецка получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.Футбольный стадион "Донбасс Арена" был построен в Донецке в 2009 году, он рассчитан более чем на 52 тысячи зрителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года на нем прошли три игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся.
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839500201.html
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донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, СЦКК
16:34 18.12.2022 (обновлено: 17:07 18.12.2022)
 
ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной", сообщил мэр Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: очевидцы сообщили, что ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной".
"Очевидцы сообщают о прилётах возле "Донбасс Арены", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 10:16Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден стадион "Донбасс Арена"
"По информации очевидцев... Прилёты возле РСК "Олимпийский", ДМ "Юность", выставочного центра, краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира. Есть возгорания", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 16.17 мск обстреляли центр Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО "Град".
В воскресенье Кулемзин сообщал, что стадион "Донбасс Арена" в центре Донецка получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.
Футбольный стадион "Донбасс Арена" был построен в Донецке в 2009 году, он рассчитан более чем на 52 тысячи зрителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года на нем прошли три игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся.
Сотрудник Совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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