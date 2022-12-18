https://ria.ru/20221218/donetsk-1839549924.html

ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной", сообщил мэр Донецка

ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной", сообщил мэр Донецка - РИА Новости, 18.12.2022

ВСУ обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной", сообщил мэр Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной". РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T16:34

2022-12-18T16:34

2022-12-18T17:07

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной"."Очевидцы сообщают о прилётах возле "Донбасс Арены", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале."По информации очевидцев... Прилёты возле РСК "Олимпийский", ДМ "Юность", выставочного центра, краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира. Есть возгорания", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 16.17 мск обстреляли центр Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО "Град".В воскресенье Кулемзин сообщал, что стадион "Донбасс Арена" в центре Донецка получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.Футбольный стадион "Донбасс Арена" был построен в Донецке в 2009 году, он рассчитан более чем на 52 тысячи зрителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года на нем прошли три игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся.

https://ria.ru/20221218/donetsk-1839500201.html

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Дарья Буймова

донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк