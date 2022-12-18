https://ria.ru/20221218/donetsk-1839514059.html

Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет из "Града"

Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет из "Града" - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет из "Града"

Украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка из РСЗО "Град", выпустив за десять минут 40 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:22

2022-12-18T12:22

2022-12-18T12:48

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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка из РСЗО "Град", выпустив за десять минут 40 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта местность, начиная от линии соприкосновения за Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В частности, сегодня утром украинские войска обстреляли город из РСЗО "Град", повредив при этом детские учреждения, территорию гостиницы и стадион "Донбасс Арена". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины