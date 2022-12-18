12:22 18.12.2022 (обновлено: 12:48 18.12.2022)
Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет из "Града"
В ДНР сообщили, что ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 40 ракет из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник Совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка из РСЗО "Град", выпустив за десять минут 40 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 12:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в заявлении.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта местность, начиная от линии соприкосновения за Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В частности, сегодня утром украинские войска обстреляли город из РСЗО "Град", повредив при этом детские учреждения, территорию гостиницы и стадион "Донбасс Арена".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.