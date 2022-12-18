https://ria.ru/20221218/donetsk-1839498148.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены детские учреждения

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены детские учреждения - РИА Новости, 18.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены детские учреждения

Здания детского сада и дома детского творчества повреждены при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T09:53

2022-12-18T09:53

2022-12-18T13:22

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Здания детского сада и дома детского творчества повреждены при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации в результате утреннего обстрела со стороны украинских карателей повреждение получили здания детского сада № 18 и дома детского творчества в Ворошиловском районе по Школьному бульвару - выбито остекление окон", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 5.59 мск обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град".

https://ria.ru/20221218/donetsk-1839488272.html

донецк

донецкая народная республика

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Кадры последствия обстрелов в Донецке Украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка из РСЗО "Град", выпустив за десять минут 40 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). 2022-12-18T09:53 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк