https://ria.ru/20221218/donetsk-1839498148.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены детские учреждения
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены детские учреждения - РИА Новости, 18.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены детские учреждения
Здания детского сада и дома детского творчества повреждены при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T09:53
2022-12-18T09:53
2022-12-18T13:22
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Здания детского сада и дома детского творчества повреждены при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района в центре Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации в результате утреннего обстрела со стороны украинских карателей повреждение получили здания детского сада № 18 и дома детского творчества в Ворошиловском районе по Школьному бульвару - выбито остекление окон", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 5.59 мск обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839488272.html
донецк
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Кадры последствия обстрелов в Донецке
Украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка из РСЗО "Град", выпустив за десять минут 40 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
2022-12-18T09:53
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:53 18.12.2022 (обновлено: 13:22 18.12.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены детские учреждения
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания детсада и дома детского творчества