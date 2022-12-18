https://ria.ru/20221218/donbass-1839543761.html

При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадали двое мужчин

При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадали двое мужчин - РИА Новости, 18.12.2022

При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадали двое мужчин

Двое мужчин получили ранения при обстреле украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:59

2022-12-18T15:59

2022-12-18T15:59

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения при обстреле украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка получили ранения мужчины 1945 и 1958 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок Александровка находится на окраине Донецка в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20221218/obstrel-1839543051.html

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Дарья Буймова

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, происшествия