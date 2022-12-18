https://ria.ru/20221218/donbass-1839543761.html
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадали двое мужчин
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадали двое мужчин - РИА Новости, 18.12.2022
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадали двое мужчин
Двое мужчин получили ранения при обстреле украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:59
2022-12-18T15:59
2022-12-18T15:59
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения при обстреле украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка получили ранения мужчины 1945 и 1958 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок Александровка находится на окраине Донецка в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20221218/obstrel-1839543051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадали двое мужчин
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадали двое мужчин