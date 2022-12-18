https://ria.ru/20221218/desantniki-1839563167.html

Псковские десантники отодвинули силы Киева на Сватовском направлении

Псковские десантники отодвинули силы Киева на Сватовском направлении - РИА Новости, 18.12.2022

Псковские десантники отодвинули силы Киева на Сватовском направлении

Солдаты Воздушно-десантных войск из Пскова отодвинули украинскую армию более чем на два километра на сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T17:45

2022-12-18T17:45

2022-12-18T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

киев

донбасс

сватово

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839571055_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b0468ee3ca2213fded435018c121f2c.jpg

СВАТОВО (ЛНР), 18 дек — РИА Новости. Солдаты Воздушно-десантных войск из Пскова отодвинули украинскую армию более чем на два километра на сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил военнослужащий с позывным "Паркер 13". Он уточнил, что этого результата удалось добиться за неделю. По словам военнослужащего, во время выхода на указанный рубеж солдаты уничтожили до пяти единиц бронированной техники противника. При этом потери в рядах украинских силовиков составили порядка 50 человек, удалось также взять четыре опорных пункта. Ранее один из российских военнослужащих заявил РИА Новости, что пехотинцы при поддержке авиации и артиллерии теснят украинскую армию на разных участках фронта на Сватовском направлении.Ситуация в этой зоне спецоперации обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, поскольку открывает путь на другие населенные пункты республики.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

донбасс

сватово

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Псковские десантники о продвижении на Сватовском направлении Псковские десантники о продвижении на Сватовском направлении 2022-12-18T17:45 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, донбасс, сватово, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины