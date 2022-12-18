17:45 18.12.2022 (обновлено: 18:36 18.12.2022)
Псковские десантники отодвинули силы Киева на Сватовском направлении
Российский военный рассказал о продвижении псковских десантников на Сватовском направлении
СВАТОВО (ЛНР), 18 дек — РИА Новости. Солдаты Воздушно-десантных войск из Пскова отодвинули украинскую армию более чем на два километра на сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил военнослужащий с позывным "Паркер 13".
"На данном направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению, с поставленной задачей полк справился в полном объеме, продвижение вглубь (обороны) противника составило до двух с половиной километров", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что этого результата удалось добиться за неделю. По словам военнослужащего, во время выхода на указанный рубеж солдаты уничтожили до пяти единиц бронированной техники противника. При этом потери в рядах украинских силовиков составили порядка 50 человек, удалось также взять четыре опорных пункта.
Ранее один из российских военнослужащих заявил РИА Новости, что пехотинцы при поддержке авиации и артиллерии теснят украинскую армию на разных участках фронта на Сватовском направлении.
Ситуация в этой зоне спецоперации обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, поскольку открывает путь на другие населенные пункты республики.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.