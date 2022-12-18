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Премьер ДНР поручил оперативно восстановить донецкую больницу
Премьер ДНР поручил оперативно восстановить донецкую больницу - РИА Новости, 18.12.2022
Премьер ДНР поручил оперативно восстановить донецкую больницу
Премьер ДНР Виталий Хоценко заявил, что поручил максимально оперативно провести восстановительные работы после обстрела больницы имени Калинина в Донецке. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T23:12
2022-12-18T23:12
2022-12-18T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
виталий хоценко
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко заявил, что поручил максимально оперативно провести восстановительные работы после обстрела больницы имени Калинина в Донецке. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев в своем Telegram-канале отметил, что по поручению премьера "будет проведена работа по оценке степени повреждений зданий и их устранению в максимально короткий срок". Украинские войска в воскресенье обстреляли донецкую больницу имени Калинина. В МЧС ДНР сообщили РИА Новости, что повреждены три корпуса больницы. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что скончался тяжелораненый пациент, есть также пострадавшие с ранениями средней тяжести.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела больницы в Донецке
Последствия обстрела больницы в Донецке. Из здания эвакуируют пациентов.
2022-12-18T23:12
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Хоценко, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Премьер ДНР поручил оперативно восстановить донецкую больницу
Премьер ДНР Хоценко поручил оперативно восстановить попавшую под обстрел донецкую больницу