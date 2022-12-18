https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839611043.html

Премьер ДНР поручил оперативно восстановить донецкую больницу

Премьер ДНР поручил оперативно восстановить донецкую больницу - РИА Новости, 18.12.2022

Премьер ДНР поручил оперативно восстановить донецкую больницу

Премьер ДНР Виталий Хоценко заявил, что поручил максимально оперативно провести восстановительные работы после обстрела больницы имени Калинина в Донецке. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T23:12

2022-12-18T23:12

2022-12-18T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

виталий хоценко

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839591773_0:14:3589:2033_1920x0_80_0_0_44440336034fc7b7b8d659db2a0a218e.jpg

ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко заявил, что поручил максимально оперативно провести восстановительные работы после обстрела больницы имени Калинина в Донецке. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев в своем Telegram-канале отметил, что по поручению премьера "будет проведена работа по оценке степени повреждений зданий и их устранению в максимально короткий срок". Украинские войска в воскресенье обстреляли донецкую больницу имени Калинина. В МЧС ДНР сообщили РИА Новости, что повреждены три корпуса больницы. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что скончался тяжелораненый пациент, есть также пострадавшие с ранениями средней тяжести.

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела больницы в Донецке Последствия обстрела больницы в Донецке. Из здания эвакуируют пациентов. 2022-12-18T23:12 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виталий хоценко, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео