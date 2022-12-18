https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839607513.html

Женщина рассказала, как спасала дочь во время обстрела больницы в Донецке

Женщина рассказала, как спасала дочь во время обстрела больницы в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022

Женщина рассказала, как спасала дочь во время обстрела больницы в Донецке

Мама девятилетней девочки, которая недавно перенесла операцию в Донецке, рассказала РИА Новости, что унесла ребенка в подвал, когда больница подверглась... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T22:48

2022-12-18T22:48

2022-12-18T22:57

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Мама девятилетней девочки, которая недавно перенесла операцию в Донецке, рассказала РИА Новости, что унесла ребенка в подвал, когда больница подверглась украинскому обстрелу. Украинские войска в воскресенье обстреляли донецкую больницу имени Калинина. В МЧС ДНР сообщили РИА Новости, что повреждены три корпуса больницы. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести. Мама девятилетней девочки находилась вместе с дочерью недалеко от палаты, в которую попал снаряд. "В окно увидела вспышку, и грохот. А потом еще один был мощный взрыв, стекла задрожали, мы прятались подушками, потому что ребенок с дренажами, два на голове, мы не могли спрятаться под кровать", – рассказала она. По ее словам, ребенок перенес операцию на голову в пятницу, они два дня лежат в палате. "Она подскочила с испугу на ноги и говорит, что нас не спасут", – сказала мать сквозь слезы. "Там, говорят, в соседних палатах кто-то пострадал, слава богу, мы никого не видели, бежали в подвал", – добавила она.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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Последствия обстрела больницы в Донецке Последствия обстрела больницы в Донецке. Из здания эвакуируют пациентов. 2022-12-18T22:48 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины