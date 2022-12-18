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Пушилин сообщил о пострадавших при обстреле больницы Калинина в Донецке
Пушилин сообщил о пострадавших при обстреле больницы Калинина в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022
Пушилин сообщил о пострадавших при обстреле больницы Калинина в Донецке
При обстреле Донецка снаряды попали в корпус больницы Калинина, известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести, сообщил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T21:24
2022-12-18T21:24
2022-12-18T21:24
специальная военная операция на украине
денис пушилин
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. При обстреле Донецка снаряды попали в корпус больницы Калинина, известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Пушилин также сообщил, что всех пациентов из подвергшейся обстрелу больнице в Донецке эвакуировали, медперсонал не пострадал.
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Пушилин сообщил о пострадавших при обстреле больницы Калинина в Донецке
Пушилин сообщил о пострадавших при обстреле больницы Калинина в Донецке со стороны ВСУ