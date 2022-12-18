https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839595438.html

Пушилин сообщил о пострадавших при обстреле больницы Калинина в Донецке

Пушилин сообщил о пострадавших при обстреле больницы Калинина в Донецке - РИА Новости, 18.12.2022

Пушилин сообщил о пострадавших при обстреле больницы Калинина в Донецке

При обстреле Донецка снаряды попали в корпус больницы Калинина, известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести, сообщил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T21:24

2022-12-18T21:24

2022-12-18T21:24

специальная военная операция на украине

денис пушилин

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. При обстреле Донецка снаряды попали в корпус больницы Калинина, известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Пушилин также сообщил, что всех пациентов из подвергшейся обстрелу больнице в Донецке эвакуировали, медперсонал не пострадал.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1838878890.html

донецк

донецкая народная республика

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