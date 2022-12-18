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Больница в Донецке попала под обстрел ВСУ, умер один пациент - РИА Новости, 18.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839590089.html
Больница в Донецке попала под обстрел ВСУ, умер один пациент
Больница в Донецке попала под обстрел ВСУ, умер один пациент - РИА Новости, 18.12.2022
Больница в Донецке попала под обстрел ВСУ, умер один пациент
Корпус больницы имени Калинина в Донецке загорелся после обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:42
2022-12-18T23:47
специальная военная операция на украине
донецк
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Корпус больницы имени Калинина в Донецке загорелся после обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Пациент, получивший тяжелые ранения при обстреле, умер. Ранее также сообщалось, что есть несколько пострадавших в состоянии средней тяжести."К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса №6 больницы Калинина скончался", — написал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования близким и родным погибшего.Поврежденные из-за атаки корпуса больницы обследованы, очагов горения больше не обнаружено."Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты", — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.В свою очередь, корреспондент РИА Новости уточнил, что после обстрела повреждения получили три корпуса больницы.ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В течение сегодняшнего дня украинские войска несколько раз обстреляли город из РСЗО "Град", повредив при этом детские учреждения, территорию гостиницы и стадион "Донбасс Арена".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839607513.html
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
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Последствия обстрела больницы в Донецке
Последствия обстрела больницы в Донецке. Из здания эвакуируют пациентов.
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донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
20:42 18.12.2022 (обновлено: 23:47 18.12.2022)
 
Больница в Донецке попала под обстрел ВСУ, умер один пациент

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о возгорании в больнице имени Калинина после обстрела

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Корпус больницы имени Калинина в Донецке загорелся после обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Пациент, получивший тяжелые ранения при обстреле, умер. Ранее также сообщалось, что есть несколько пострадавших в состоянии средней тяжести.
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"К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса №6 больницы Калинина скончался", — написал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования близким и родным погибшего.
Поврежденные из-за атаки корпуса больницы обследованы, очагов горения больше не обнаружено.

"Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты", — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
В свою очередь, корреспондент РИА Новости уточнил, что после обстрела повреждения получили три корпуса больницы.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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