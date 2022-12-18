https://ria.ru/20221218/bezhenka-1839485474.html

Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире

Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире - РИА Новости, 18.12.2022

Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире

Беженка с Украины вернулась на родину после шести месяцев проживания в Британии из-за "невыносимых" условий и высокой стоимости жизни, сообщает газета Gazette... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T06:28

2022-12-18T06:28

2022-12-18T14:53

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Беженка с Украины вернулась на родину после шести месяцев проживания в Британии из-за "невыносимых" условий и высокой стоимости жизни, сообщает газета Gazette and Herald.Наталья Тараненко приехала в город Троубридж на юге Англии около полугода назад вместе с тремя детьми, при этом, по ее словам, семья так и не смогла найти для себя подходящее жилье."Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счет за электричество составил 300 фунтов стерлингов (почти 24 тысячи рублей. — Прим. ред.)", — пожаловалась женщина.По ее словам, из-за высокой влажности в квартире появилась плесень, а у детей начался постоянный кашель, по этой причине она начала искать новое жилье. Однако доступных вариантов Тараненко не нашла, устроиться на работу она также не смогла, из-за этого семья была вынуждена вернуться на родину.Пои этом женщина выразила надежду, что сможет вернуться в Великобританию, "предпочтительно в Троубридж", со своими детьми, пока дома снова не станет безопасно. "Я очень надеюсь, что в новом году мы найдем арендодателя с добрым сердцем, который с пониманием отнесется к нашей ситуации", — заключила Тараненко.В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20221210/britaniya-1837667493.html

https://ria.ru/20221205/bezhentsy-1836505125.html

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