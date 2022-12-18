https://ria.ru/20221218/bezhenka-1839485474.html
Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире
Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире - РИА Новости, 18.12.2022
Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире
Беженка с Украины вернулась на родину после шести месяцев проживания в Британии из-за "невыносимых" условий и высокой стоимости жизни, сообщает газета Gazette... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T06:28
2022-12-18T06:28
2022-12-18T14:53
в мире
украина
англия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a34a4b23b52923c0501763fbbd53028f.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Беженка с Украины вернулась на родину после шести месяцев проживания в Британии из-за "невыносимых" условий и высокой стоимости жизни, сообщает газета Gazette and Herald.Наталья Тараненко приехала в город Троубридж на юге Англии около полугода назад вместе с тремя детьми, при этом, по ее словам, семья так и не смогла найти для себя подходящее жилье."Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счет за электричество составил 300 фунтов стерлингов (почти 24 тысячи рублей. — Прим. ред.)", — пожаловалась женщина.По ее словам, из-за высокой влажности в квартире появилась плесень, а у детей начался постоянный кашель, по этой причине она начала искать новое жилье. Однако доступных вариантов Тараненко не нашла, устроиться на работу она также не смогла, из-за этого семья была вынуждена вернуться на родину.Пои этом женщина выразила надежду, что сможет вернуться в Великобританию, "предпочтительно в Троубридж", со своими детьми, пока дома снова не станет безопасно. "Я очень надеюсь, что в новом году мы найдем арендодателя с добрым сердцем, который с пониманием отнесется к нашей ситуации", — заключила Тараненко.В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20221210/britaniya-1837667493.html
https://ria.ru/20221205/bezhentsy-1836505125.html
украина
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5501a91f0a923c6bc3b018f8a6eb6358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, англия
06:28 18.12.2022 (обновлено: 14:53 18.12.2022)
Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире
Беженка с Украины не вынесла условий жизни в британской квартире и уехала на родину
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Беженка с Украины вернулась на родину после шести месяцев проживания в Британии из-за "невыносимых" условий и высокой стоимости жизни, сообщает
газета Gazette and Herald.
Наталья Тараненко приехала в город Троубридж на юге Англии
около полугода назад вместе с тремя детьми, при этом, по ее словам, семья так и не смогла найти для себя подходящее жилье.
"Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счет за электричество составил 300 фунтов стерлингов (почти 24 тысячи рублей. — Прим. ред.)", — пожаловалась женщина.
По ее словам, из-за высокой влажности в квартире появилась плесень, а у детей начался постоянный кашель, по этой причине она начала искать новое жилье. Однако доступных вариантов Тараненко не нашла, устроиться на работу она также не смогла, из-за этого семья была вынуждена вернуться на родину.
Пои этом женщина выразила надежду, что сможет вернуться в Великобританию, "предпочтительно в Троубридж", со своими детьми, пока дома снова не станет безопасно. "Я очень надеюсь, что в новом году мы найдем арендодателя с добрым сердцем, который с пониманием отнесется к нашей ситуации", — заключила Тараненко.
В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.