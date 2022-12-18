Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России
Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях.
В интервью немецкой газете Bild am Sonntag она высказалась против прекращения огня на условиях Москвы - по словам Бербок, такой вариант не положил бы конец "ужасу для народа Украины, а наоборот". Она также отметила, что не имеет надежды на скорое прекращение огня. Для этого, сказала, глава немецкой дипломатии, президенту РФ Владимиру Путину нужно "лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении". "Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это", - пояснила Бербок.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
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