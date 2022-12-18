https://ria.ru/20221218/berbok-1839518358.html

Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России

Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России - РИА Новости, 18.12.2022

Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:09

2022-12-18T13:09

2022-12-18T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

анналена бербок

владимир путин

донбасс

россия

украина

германия

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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях. В интервью немецкой газете Bild am Sonntag она высказалась против прекращения огня на условиях Москвы - по словам Бербок, такой вариант не положил бы конец "ужасу для народа Украины, а наоборот". Она также отметила, что не имеет надежды на скорое прекращение огня. Для этого, сказала, глава немецкой дипломатии, президенту РФ Владимиру Путину нужно "лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении". "Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это", - пояснила Бербок. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

https://ria.ru/20221214/berbok-1838507095.html

https://ria.ru/20221124/berbok-1833989133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анналена бербок, владимир путин, донбасс, россия, украина, германия