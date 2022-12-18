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Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/berbok-1839518358.html
Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России
Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России - РИА Новости, 18.12.2022
Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:09
2022-12-18T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
анналена бербок
владимир путин
донбасс
россия
украина
германия
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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях. В интервью немецкой газете Bild am Sonntag она высказалась против прекращения огня на условиях Москвы - по словам Бербок, такой вариант не положил бы конец "ужасу для народа Украины, а наоборот". Она также отметила, что не имеет надежды на скорое прекращение огня. Для этого, сказала, глава немецкой дипломатии, президенту РФ Владимиру Путину нужно "лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении". "Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это", - пояснила Бербок. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
https://ria.ru/20221214/berbok-1838507095.html
https://ria.ru/20221124/berbok-1833989133.html
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в мире, анналена бербок, владимир путин, донбасс, россия, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Украина, Германия
13:09 18.12.2022
 
Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России

Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях.
В интервью немецкой газете Bild am Sonntag она высказалась против прекращения огня на условиях Москвы - по словам Бербок, такой вариант не положил бы конец "ужасу для народа Украины, а наоборот". Она также отметила, что не имеет надежды на скорое прекращение огня. Для этого, сказала, глава немецкой дипломатии, президенту РФ Владимиру Путину нужно "лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении". "Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это", - пояснила Бербок.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 09:32
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 16:04
Заявление Бербок о России разозлило немцев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаГермания
 
 
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