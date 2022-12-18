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В Белгородской области сработала система ПВО, один человек погиб - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/belgorod-1839537649.html
В Белгородской области сработала система ПВО, один человек погиб
В Белгородской области сработала система ПВО, один человек погиб - РИА Новости, 18.12.2022
В Белгородской области сработала система ПВО, один человек погиб
В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб человек, еще восемь пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:30
2022-12-18T17:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
белгородский район
белгород
украина
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб человек, еще восемь пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что на предприятии получили повреждения один корпус и несколько машин спецтехники. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.Гладков также сообщил, что при обстреле ранения получили восемь человек. Семь из них находятся в больнице, еще один отказался от госпитализации, его будут лечить амбулаторно, уточнил глава региона. Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил о том, что около 13:00 мск в небе над Белгородом прозвучало порядка девяти взрывов. Позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над городом и областью сработала система противовоздушной обороны. Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221115/raketa-1831779552.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, белгородский район, белгород, украина, тамбов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Белгородский район, Белгород, Украина, Тамбов
15:30 18.12.2022 (обновлено: 17:16 18.12.2022)
 
В Белгородской области сработала система ПВО, один человек погиб

Белгородский губернатор Гладков сообщил об одном погибшем и восьми раненых после обстрела

© РИА НовостиРазбитые автомобили в Белгородской области. 18 декабря 2022 года
Разбитые автомобили в Белгородской области. 18 декабря 2022 года
© РИА Новости
Разбитые автомобили в Белгородской области. 18 декабря 2022 года
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погиб человек, еще восемь пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Один человек погиб. Известно, что мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики", — написал он.

Губернатор добавил, что на предприятии получили повреждения один корпус и несколько машин спецтехники. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Гладков также сообщил, что при обстреле ранения получили восемь человек. Семь из них находятся в больнице, еще один отказался от госпитализации, его будут лечить амбулаторно, уточнил глава региона.
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Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил о том, что около 13:00 мск в небе над Белгородом прозвучало порядка девяти взрывов. Позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над городом и областью сработала система противовоздушной обороны.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВладимир ПутинБелгородский районБелгородУкраинаТамбов
 
 
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