https://ria.ru/20221218/belgorod-1839521388.html

Над Белгородом прогремели несколько взрывов

Над Белгородом прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 18.12.2022

Над Белгородом прогремели несколько взрывов

Несколько громких взрывов раздались в Белгороде, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:35

2022-12-18T13:35

2022-12-18T15:38

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

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владимир путин

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БЕЛГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Несколько громких взрывов раздались в Белгороде, сообщил корреспондент РИА Новости. Он уточнил, что инцидент произошел около 13:00 мск в центре города. По предварительным данным, прозвучало девять взрывов. Скорее всего, сработала система противовоздушной обороны.Как заявил корреспондент, в домах дрожали стекла, у автомобилей срабатывала сигнализация. Звуки разнились от тихих до очень громких.Один из жителей Белгорода рассказал РИА Новости, что услышал взрыв когда качал колесо у машины, осколки посыпались на заднее стекло.Он добавил, что пострадавших не видел, все оперативные службы приехали через несколько минут.Позднее глава региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о том, что в Белгороде сработала система ПВО. По его словам, при обстреле пострадали четыре человека, их госпитализировали. Губернатор уточнил, что находится на месте происшествия, и пообещал сообщить подробности позже.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221115/raketa-1831779552.html

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происшествия, белгород, белгородская область, россия, украина, владимир путин