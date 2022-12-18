https://ria.ru/20221218/arest-1839515962.html

Экс-мэра Тынды заключили под стражу

Экс-мэра Тынды заключили под стражу - РИА Новости, 18.12.2022

Экс-мэра Тынды заключили под стражу

Бывшего мэра Тынды в Приамурье Марину Михайлову, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями, по решению суда заключили под стражу на 1 месяц 29... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:41

2022-12-18T12:41

2022-12-18T14:45

происшествия

тында

благовещенск

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек – РИА Новости. Бывшего мэра Тынды в Приамурье Марину Михайлову, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями, по решению суда заключили под стражу на 1 месяц 29 суток, сообщает пресс-служба городского суда Благовещенска. По версии следствия, в июле 2021 Михайлова от лица местной администрации заключила контракт с подрядчиком на капитальный ремонт улицы Красная Пресня. Согласно договору, оплата должна была проводиться поэтапно за фактически выполненные работы. В декабре 2021 года на счет компании перевели около 132 млн рублей за стройматериалы, которых не было, и за не выполненные работы. В августе 2022 года контракт был расторгнут. Из материалов дела следует, что экс-мэр Тынды подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, Михайлова может скрыться от органов следствия, уничтожить доказательства. Кроме того, уголовное дело находится в стадии, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств. "При таких обстоятельствах суд избрал в отношении подозреваемой Михайловой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 14 февраля 2023 года", - говорится в сообщении суда. Благовещенский городской суд 27 октября заключил под стражу на 2 месяца гендиректора компании Маргаряна Д.Г., по версии следствия, похитившего деньги путем мошенничества при ремонте улицы Красная Пресня в Тынде. Михайлова сложила с себя полномочия мэра в декабре текущего года.

https://ria.ru/20221202/chlenstvo-1835979059.html

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тында

благовещенск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тында, благовещенск, благовещенский городской суд