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Экс-мэра Тынды заключили под стражу - РИА Новости, 18.12.2022
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Экс-мэра Тынды заключили под стражу
Экс-мэра Тынды заключили под стражу - РИА Новости, 18.12.2022
Экс-мэра Тынды заключили под стражу
Бывшего мэра Тынды в Приамурье Марину Михайлову, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями, по решению суда заключили под стражу на 1 месяц 29... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:41
2022-12-18T14:45
происшествия
тында
благовещенск
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек – РИА Новости. Бывшего мэра Тынды в Приамурье Марину Михайлову, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями, по решению суда заключили под стражу на 1 месяц 29 суток, сообщает пресс-служба городского суда Благовещенска. По версии следствия, в июле 2021 Михайлова от лица местной администрации заключила контракт с подрядчиком на капитальный ремонт улицы Красная Пресня. Согласно договору, оплата должна была проводиться поэтапно за фактически выполненные работы. В декабре 2021 года на счет компании перевели около 132 млн рублей за стройматериалы, которых не было, и за не выполненные работы. В августе 2022 года контракт был расторгнут. Из материалов дела следует, что экс-мэр Тынды подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, Михайлова может скрыться от органов следствия, уничтожить доказательства. Кроме того, уголовное дело находится в стадии, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств. "При таких обстоятельствах суд избрал в отношении подозреваемой Михайловой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 14 февраля 2023 года", - говорится в сообщении суда. Благовещенский городской суд 27 октября заключил под стражу на 2 месяца гендиректора компании Маргаряна Д.Г., по версии следствия, похитившего деньги путем мошенничества при ремонте улицы Красная Пресня в Тынде. Михайлова сложила с себя полномочия мэра в декабре текущего года.
https://ria.ru/20221202/chlenstvo-1835979059.html
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происшествия, тында, благовещенск, благовещенский городской суд
Происшествия, Тында, Благовещенск, Благовещенский городской суд
12:41 18.12.2022 (обновлено: 14:45 18.12.2022)
 
Экс-мэра Тынды заключили под стражу

Экс-мэра Тынды, которая подозревается в превышении полномочий, заключили под стражу

© Фото : Пресс-служба Администрации города ТындыМэр города Тынды Марина Михайлова
Мэр города Тынды Марина Михайлова - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : Пресс-служба Администрации города Тынды
Мэр города Тынды Марина Михайлова. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек – РИА Новости. Бывшего мэра Тынды в Приамурье Марину Михайлову, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями, по решению суда заключили под стражу на 1 месяц 29 суток, сообщает пресс-служба городского суда Благовещенска.
По версии следствия, в июле 2021 Михайлова от лица местной администрации заключила контракт с подрядчиком на капитальный ремонт улицы Красная Пресня. Согласно договору, оплата должна была проводиться поэтапно за фактически выполненные работы. В декабре 2021 года на счет компании перевели около 132 млн рублей за стройматериалы, которых не было, и за не выполненные работы. В августе 2022 года контракт был расторгнут.
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Из материалов дела следует, что экс-мэр Тынды подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, Михайлова может скрыться от органов следствия, уничтожить доказательства. Кроме того, уголовное дело находится в стадии, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств.
"При таких обстоятельствах суд избрал в отношении подозреваемой Михайловой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 14 февраля 2023 года", - говорится в сообщении суда.
Благовещенский городской суд 27 октября заключил под стражу на 2 месяца гендиректора компании Маргаряна Д.Г., по версии следствия, похитившего деньги путем мошенничества при ремонте улицы Красная Пресня в Тынде. Михайлова сложила с себя полномочия мэра в декабре текущего года.
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