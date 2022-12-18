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Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
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Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов
Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов
Задержки рейсов возможны в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:42
2022-12-18T15:42
казань
анталья (провинция)
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержки рейсов возможны в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Шереметьево" информирует, что продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. "Российские и зарубежные рейсы выполняются по расписанию. За прошедшие сутки аэропорт Шереметьево обслужил без сбоев 573 рейса на вылет и прилет. Один рейс по маршруту Анталья – Казань был принят на запасной аэродром в связи с закрытием аэропорта Казани. Пассажиры размещены в гостиницу", - говорится в сообщении. В целях безопасности полетов в аэропорту постоянно чистят взлетно-посадочные полосы и проводят антиобледенительную обработку воздушных судов перед вылетом. Возможны незначительные задержки в 10-15 минут на вылет. "Мы также рекомендуем пассажирам и гостям аэропорта пользоваться услугами поездов Аэроэскпресс", - сообщает аэропорт.
https://ria.ru/20221218/snegopad-1839538336.html
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казань, анталья (провинция), шереметьево (аэропорт), общество
Казань, Анталья (провинция), Шереметьево (аэропорт), Общество
15:42 18.12.2022
 
Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов

Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержки рейсов возможны в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Шереметьево" информирует, что продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний.
Уборка снега в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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Аэропорт "Внуково" сообщил об изменениях в расписании
"Российские и зарубежные рейсы выполняются по расписанию. За прошедшие сутки аэропорт Шереметьево обслужил без сбоев 573 рейса на вылет и прилет. Один рейс по маршруту АнтальяКазань был принят на запасной аэродром в связи с закрытием аэропорта Казани. Пассажиры размещены в гостиницу", - говорится в сообщении.
В целях безопасности полетов в аэропорту постоянно чистят взлетно-посадочные полосы и проводят антиобледенительную обработку воздушных судов перед вылетом. Возможны незначительные задержки в 10-15 минут на вылет.
"Мы также рекомендуем пассажирам и гостям аэропорта пользоваться услугами поездов Аэроэскпресс", - сообщает аэропорт.
Аэропортовые службы в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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В московских аэропортах отменили 13 рейсов
 
КазаньАнталья (провинция)Шереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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