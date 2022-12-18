https://ria.ru/20221218/aeroport-1839539667.html

Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов

Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов - РИА Новости, 18.12.2022

Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов

Задержки рейсов возможны в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:42

2022-12-18T15:42

2022-12-18T15:42

казань

анталья (провинция)

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержки рейсов возможны в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Шереметьево" информирует, что продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. "Российские и зарубежные рейсы выполняются по расписанию. За прошедшие сутки аэропорт Шереметьево обслужил без сбоев 573 рейса на вылет и прилет. Один рейс по маршруту Анталья – Казань был принят на запасной аэродром в связи с закрытием аэропорта Казани. Пассажиры размещены в гостиницу", - говорится в сообщении. В целях безопасности полетов в аэропорту постоянно чистят взлетно-посадочные полосы и проводят антиобледенительную обработку воздушных судов перед вылетом. Возможны незначительные задержки в 10-15 минут на вылет. "Мы также рекомендуем пассажирам и гостям аэропорта пользоваться услугами поездов Аэроэскпресс", - сообщает аэропорт.

https://ria.ru/20221218/snegopad-1839538336.html

https://ria.ru/20221218/aeroporty-1839513752.html

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анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, анталья (провинция), шереметьево (аэропорт), общество