https://ria.ru/20221218/aeroport-1839539667.html
Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов
Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов
Задержки рейсов возможны в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:42
2022-12-18T15:42
2022-12-18T15:42
казань
анталья (провинция)
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержки рейсов возможны в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Шереметьево" информирует, что продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. "Российские и зарубежные рейсы выполняются по расписанию. За прошедшие сутки аэропорт Шереметьево обслужил без сбоев 573 рейса на вылет и прилет. Один рейс по маршруту Анталья – Казань был принят на запасной аэродром в связи с закрытием аэропорта Казани. Пассажиры размещены в гостиницу", - говорится в сообщении. В целях безопасности полетов в аэропорту постоянно чистят взлетно-посадочные полосы и проводят антиобледенительную обработку воздушных судов перед вылетом. Возможны незначительные задержки в 10-15 минут на вылет. "Мы также рекомендуем пассажирам и гостям аэропорта пользоваться услугами поездов Аэроэскпресс", - сообщает аэропорт.
https://ria.ru/20221218/snegopad-1839538336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, анталья (провинция), шереметьево (аэропорт), общество
Казань, Анталья (провинция), Шереметьево (аэропорт), Общество
Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов
Столичный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопада
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержки рейсов возможны в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Шереметьево" информирует, что продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний.
"Российские и зарубежные рейсы выполняются по расписанию. За прошедшие сутки аэропорт Шереметьево обслужил без сбоев 573 рейса на вылет и прилет. Один рейс по маршруту Анталья
– Казань
был принят на запасной аэродром в связи с закрытием аэропорта Казани. Пассажиры размещены в гостиницу", - говорится в сообщении.
В целях безопасности полетов в аэропорту постоянно чистят взлетно-посадочные полосы и проводят антиобледенительную обработку воздушных судов перед вылетом. Возможны незначительные задержки в 10-15 минут на вылет.
"Мы также рекомендуем пассажирам и гостям аэропорта пользоваться услугами поездов Аэроэскпресс", - сообщает аэропорт.