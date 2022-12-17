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В Московском зоопарке можно будет посетить экскурсии - РИА Новости, 17.12.2022
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В Московском зоопарке можно будет посетить экскурсии
В Московском зоопарке можно будет посетить экскурсии - РИА Новости, 17.12.2022
В Московском зоопарке можно будет посетить экскурсии
Московский зоопарк приготовил для гостей много интересного, можно будет послушать лекции о животных и посетить разные экскурсии, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:16
2022-12-17T12:16
московский зоопарк
общество
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Московский зоопарк приготовил для гостей много интересного, можно будет послушать лекции о животных и посетить разные экскурсии, сообщается на сайте мэра столицы. "О животных, которые становились героями фольклора, и роли древних сказителей можно узнать на интерактивной программе "Животные - герои русских сказок". Она пройдет в Московском зоопарке 24 декабря (в 12.00 и 14.00) и 25 декабря (в 13.30 и 15.30). Ведущие расскажут гостям об особенностях русских сказок и о том, какую роль в них играли обитатели леса. В завершение юным участникам предложат создать персонажей известных фольклорных произведений из подручных материалов. Поделку можно будет забрать с собой. Участие в программе бесплатное, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении. Добавляется, что интересующихся жизнью диких животных приглашают на лекцию "По следам Дерсу Узала". Она пройдет второго января в 12.00 в детском лектории. Участников научат определять животных по следам. Также 4 января в 12.00 и 14.00 в детском лектории можно будет узнать о хитрых приемах, которыми пользуются животные, чтобы пережить морозы. Отмечается, что уличная площадка зоологической библиотеки позволит повеселиться всей семьей и поучаствовать в зимних забавах. Она будет работать с 24 декабря по 7 января у входа в зоопарк. Гости смогут принять участие в конкурсе по лепке смешных снеговиков и построить снежную крепость, а также покружиться в хороводе, посоревноваться в перетягивании каната, послушать шутки в исполнении аниматоров. Поучаствовать в мероприятиях можно бесплатно, предварительная регистрация не нужна.
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московский зоопарк, общество, москва
Московский зоопарк, Общество, Москва
12:16 17.12.2022
 
В Московском зоопарке можно будет посетить экскурсии

В Московском зоопарке можно будет послушать лекции о животных и посетить экскурсии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Московский зоопарк приготовил для гостей много интересного, можно будет послушать лекции о животных и посетить разные экскурсии, сообщается на сайте мэра столицы.
"О животных, которые становились героями фольклора, и роли древних сказителей можно узнать на интерактивной программе "Животные - герои русских сказок". Она пройдет в Московском зоопарке 24 декабря (в 12.00 и 14.00) и 25 декабря (в 13.30 и 15.30). Ведущие расскажут гостям об особенностях русских сказок и о том, какую роль в них играли обитатели леса. В завершение юным участникам предложат создать персонажей известных фольклорных произведений из подручных материалов. Поделку можно будет забрать с собой. Участие в программе бесплатное, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что интересующихся жизнью диких животных приглашают на лекцию "По следам Дерсу Узала". Она пройдет второго января в 12.00 в детском лектории. Участников научат определять животных по следам.
Также 4 января в 12.00 и 14.00 в детском лектории можно будет узнать о хитрых приемах, которыми пользуются животные, чтобы пережить морозы.
Отмечается, что уличная площадка зоологической библиотеки позволит повеселиться всей семьей и поучаствовать в зимних забавах. Она будет работать с 24 декабря по 7 января у входа в зоопарк. Гости смогут принять участие в конкурсе по лепке смешных снеговиков и построить снежную крепость, а также покружиться в хороводе, посоревноваться в перетягивании каната, послушать шутки в исполнении аниматоров. Поучаствовать в мероприятиях можно бесплатно, предварительная регистрация не нужна.
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