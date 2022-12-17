https://ria.ru/20221217/zerno-1839463080.html

Главы трех регионов попросили взять под госконтроль экспорт зерна

Главы трех регионов попросили взять под госконтроль экспорт зерна - РИА Новости, 17.12.2022

Главы трех регионов попросили взять под госконтроль экспорт зерна

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ростовской области Василий Голубев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров обратились к президенту России... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T22:15

2022-12-17T22:15

2022-12-17T22:53

экономика

вениамин кондратьев

владимир владимиров

василий голубев

россия

ростовская область

ставропольский край

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КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ростовской области Василий Голубев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров обратились к президенту России с предложением ввести контроль за экспортом ключевых товаров агарного сектора и отрегулировать присутствие иностранного капитала в зерновой отрасли. Документальный фильм "Зерно" выйдет в воскресенье на канале "Россия 1". В нем приводятся выдержки из документа. "На сегодняшний день не вызывает сомнений необходимость введения контроля со стороны правительства России за экспортом ключевых товаров аграрного сектора, а также усиление законодательного регулирования в данной отрасли", — говорится в обращении. В фильме губернаторы регионов дали интервью автору проекта Андрею Кондрашову. Так, губернатор Кубани отметил, что трейдеры скупают пшеницу по той цене, по которой они считают нужным ее купить. "Я считаю, что стратегическое сырье и стратегический ресурс должен быть в мире прозрачен и подконтролен в том числе государству. Ведь сегодня иностранные компании, которые тоже стоят за этими трейдерами, им выгодно в теневом сегменте рынка вывезти эту пшеницу, а потом продать в страны Азии, Африки", — сказал Кондратьев. Владимиров отметил, что в Ставропольском крае 70% урожая торгуется иностранными компаниями — притом что Ставрополье формирует около 15% зернового экспорта России. Однако иностранные компании не инвестируют в развитие отечественного агропромышленного комплекса. "Это просто выкачивание из нашего сельского хозяйства денег", — отмечает глава региона. По словам Голубева, государство должно регулировать работу в том числе иностранных резидентов на территории Российской Федерации. "Мы должны быть застрахованы. И мы должны создать условия, чтобы были застрахованы наши экспортеры", — отметил губернатор Ростовской области.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839389694.html

https://ria.ru/20221217/zerno-1839380861.html

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ростовская область

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, вениамин кондратьев, владимир владимиров, василий голубев, россия, ростовская область, ставропольский край