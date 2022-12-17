22:15 17.12.2022 (обновлено: 22:53 17.12.2022)
Главы трех регионов попросили взять под госконтроль экспорт зерна
Губернаторы Кондратьев, Голубев и Владимиров призвали взять под госконтроль экспорт зерна
Колосья ржи на поле. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ростовской области Василий Голубев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров обратились к президенту России с предложением ввести контроль за экспортом ключевых товаров агарного сектора и отрегулировать присутствие иностранного капитала в зерновой отрасли.
"С коллегами-губернаторами выступили с инициативой ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях АПК", — сообщил в Telegram-канале Кондратьев.
Документальный фильм "Зерно" выйдет в воскресенье на канале "Россия 1". В нем приводятся выдержки из документа. "На сегодняшний день не вызывает сомнений необходимость введения контроля со стороны правительства России за экспортом ключевых товаров аграрного сектора, а также усиление законодательного регулирования в данной отрасли", — говорится в обращении.
В фильме губернаторы регионов дали интервью автору проекта Андрею Кондрашову.
Так, губернатор Кубани отметил, что трейдеры скупают пшеницу по той цене, по которой они считают нужным ее купить. "Я считаю, что стратегическое сырье и стратегический ресурс должен быть в мире прозрачен и подконтролен в том числе государству. Ведь сегодня иностранные компании, которые тоже стоят за этими трейдерами, им выгодно в теневом сегменте рынка вывезти эту пшеницу, а потом продать в страны Азии, Африки", — сказал Кондратьев.
Владимиров отметил, что в Ставропольском крае 70% урожая торгуется иностранными компаниями — притом что Ставрополье формирует около 15% зернового экспорта России. Однако иностранные компании не инвестируют в развитие отечественного агропромышленного комплекса. "Это просто выкачивание из нашего сельского хозяйства денег", — отмечает глава региона.
По словам Голубева, государство должно регулировать работу в том числе иностранных резидентов на территории Российской Федерации. "Мы должны быть застрахованы. И мы должны создать условия, чтобы были застрахованы наши экспортеры", — отметил губернатор Ростовской области.