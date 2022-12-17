https://ria.ru/20221217/zelenskiy-1839398567.html
Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского
Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского - РИА Новости, 17.12.2022
Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского
Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание вести мирные переговоры с Москвой. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:12
2022-12-17T15:12
2022-12-17T16:41
в мире
владимир зеленский
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россия
франция
европарламент
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание вести мирные переговоры с Москвой.Политик также призвал прекратить снабжать Киев оружием и отправлять ему деньги, назвав нынешний режим правительства Украины упрямым, опасным и коррумпированным, а также стремящимся к затягиванию конфликта.Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221217/zelenskiy-1839363754.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, франция, европарламент, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Франция, Европарламент, Вооруженные силы Украины
15:12 17.12.2022 (обновлено: 16:41 17.12.2022)
Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского
Французский политик Филиппо назвал поведение Зеленского безумием и безответственностью