https://ria.ru/20221217/zelenskiy-1839398567.html

Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского

Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского - РИА Новости, 17.12.2022

Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание вести мирные переговоры с Москвой. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:12

2022-12-17T15:12

2022-12-17T16:41

в мире

владимир зеленский

украина

россия

франция

европарламент

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание вести мирные переговоры с Москвой.Политик также призвал прекратить снабжать Киев оружием и отправлять ему деньги, назвав нынешний режим правительства Украины упрямым, опасным и коррумпированным, а также стремящимся к затягиванию конфликта.Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221217/zelenskiy-1839363754.html

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россия

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, франция, европарламент, вооруженные силы украины