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Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского - РИА Новости, 17.12.2022
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Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского
Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского - РИА Новости, 17.12.2022
Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского
Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание вести мирные переговоры с Москвой. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:12
2022-12-17T16:41
в мире
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украина
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франция
европарламент
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание вести мирные переговоры с Москвой.Политик также призвал прекратить снабжать Киев оружием и отправлять ему деньги, назвав нынешний режим правительства Украины упрямым, опасным и коррумпированным, а также стремящимся к затягиванию конфликта.Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, франция, европарламент, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Франция, Европарламент, Вооруженные силы Украины
15:12 17.12.2022 (обновлено: 16:41 17.12.2022)
 
Во Франции двумя словами описали поведение Зеленского

Французский политик Филиппо назвал поведение Зеленского безумием и безответственностью

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание вести мирные переговоры с Москвой.

"Зеленский вновь заявляет, что отказывается вести мирные переговоры с Россией. Это полное безумие и безответственность!" — заявил он.

Политик также призвал прекратить снабжать Киев оружием и отправлять ему деньги, назвав нынешний режим правительства Украины упрямым, опасным и коррумпированным, а также стремящимся к затягиванию конфликта.
Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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