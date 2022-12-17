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"Браво!" Французы обрадовались отказу ФИФА показывать обращение Зеленского - РИА Новости, 17.12.2022
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"Браво!" Французы обрадовались отказу ФИФА показывать обращение Зеленского
"Браво!" Французы обрадовались отказу ФИФА показывать обращение Зеленского - РИА Новости, 17.12.2022
"Браво!" Французы обрадовались отказу ФИФА показывать обращение Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro оценили решение ФИФА отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед финалом чемпионата... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:30
2022-12-17T15:17
в мире
владимир зеленский
украина
россия
донецк
международная федерация футбола (фифа)
чм по футболу 2022
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили решение ФИФА отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед финалом чемпионата мира по футболу при помощи видеообращения.Многие французы порадовались тому, что украинскому лидеру уделяют меньше внимания. Они заметили, что Зеленский использует любую возможность, чтобы публично потребовать от союзников больше жертв ради Украины."Браво, а то мы уже подумали, что Зеленский стал хозяином мира", — написал комментатор Allons donc."По моему мнению, мы должны перестать слишком политизировать футбол", — высказался British Lord."Зеленский передал множество мирных посланий на украинском и русском языках во время своей предвыборной кампании. После избрания он сделал прямо противоположное тому, что обещал", — напомнил TIESSE DI HOYE."Что, Зе не сможет выступить перед началом финального матча? Я нахожу это возмутительным. Недопустимо, чтобы он не мог перед сотнями миллионов телезрителей назвать количество украинских снарядов, сброшенных им на улицы Донецка за годы", — считает Pampelonne."ФИФА абсолютно права. Зеленский не вызывает доверия, когда он приходит и говорит о мире, но отказывается использовать это слово в отношении России и только что потребовал еще больше танков, оружия и денег", — заметил anonyme 100583.Финал чемпионата мира Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик".
https://ria.ru/20221217/peregovory-1839331785.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, донецк, международная федерация футбола (фифа), чм по футболу 2022
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Донецк, Международная федерация футбола (ФИФА), ЧМ по футболу 2022
11:30 17.12.2022 (обновлено: 15:17 17.12.2022)
 
"Браво!" Французы обрадовались отказу ФИФА показывать обращение Зеленского

Читатели Le Figaro поддержали ФИФА за отказ транслировать речь Зеленского перед финалом ЧМ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили решение ФИФА отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед финалом чемпионата мира по футболу при помощи видеообращения.
Многие французы порадовались тому, что украинскому лидеру уделяют меньше внимания. Они заметили, что Зеленский использует любую возможность, чтобы публично потребовать от союзников больше жертв ради Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
01:21
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией
"Браво, а то мы уже подумали, что Зеленский стал хозяином мира", — написал комментатор Allons donc.
"По моему мнению, мы должны перестать слишком политизировать футбол", — высказался British Lord.

"Муза англосаксонского картеля", — заявил Gilles et Had.

"Зеленский передал множество мирных посланий на украинском и русском языках во время своей предвыборной кампании. После избрания он сделал прямо противоположное тому, что обещал", — напомнил TIESSE DI HOYE.
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Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине
"Что, Зе не сможет выступить перед началом финального матча? Я нахожу это возмутительным. Недопустимо, чтобы он не мог перед сотнями миллионов телезрителей назвать количество украинских снарядов, сброшенных им на улицы Донецка за годы", — считает Pampelonne.
"ФИФА абсолютно права. Зеленский не вызывает доверия, когда он приходит и говорит о мире, но отказывается использовать это слово в отношении России и только что потребовал еще больше танков, оружия и денег", — заметил anonyme 100583.
"Возможно, он воспользовался бы возможностью раскритиковать жителей Запада, попросив их полностью раздеться, чтобы прислать ему больше оружия", — сыронизировал cherry blossom.
Финал чемпионата мира АргентинаФранция пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДонецкМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2022
 
 
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