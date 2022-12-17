https://ria.ru/20221217/zelenskiy-1839363754.html

"Браво!" Французы обрадовались отказу ФИФА показывать обращение Зеленского

"Браво!" Французы обрадовались отказу ФИФА показывать обращение Зеленского - РИА Новости, 17.12.2022

"Браво!" Французы обрадовались отказу ФИФА показывать обращение Зеленского

Читатели французской газеты Le Figaro оценили решение ФИФА отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед финалом чемпионата... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T11:30

2022-12-17T11:30

2022-12-17T15:17

в мире

владимир зеленский

украина

россия

донецк

международная федерация футбола (фифа)

чм по футболу 2022

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили решение ФИФА отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед финалом чемпионата мира по футболу при помощи видеообращения.Многие французы порадовались тому, что украинскому лидеру уделяют меньше внимания. Они заметили, что Зеленский использует любую возможность, чтобы публично потребовать от союзников больше жертв ради Украины."Браво, а то мы уже подумали, что Зеленский стал хозяином мира", — написал комментатор Allons donc."По моему мнению, мы должны перестать слишком политизировать футбол", — высказался British Lord."Зеленский передал множество мирных посланий на украинском и русском языках во время своей предвыборной кампании. После избрания он сделал прямо противоположное тому, что обещал", — напомнил TIESSE DI HOYE."Что, Зе не сможет выступить перед началом финального матча? Я нахожу это возмутительным. Недопустимо, чтобы он не мог перед сотнями миллионов телезрителей назвать количество украинских снарядов, сброшенных им на улицы Донецка за годы", — считает Pampelonne."ФИФА абсолютно права. Зеленский не вызывает доверия, когда он приходит и говорит о мире, но отказывается использовать это слово в отношении России и только что потребовал еще больше танков, оружия и денег", — заметил anonyme 100583.Финал чемпионата мира Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик".

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https://ria.ru/20221216/uslovie-1839034660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, украина, россия, донецк, международная федерация футбола (фифа), чм по футболу 2022