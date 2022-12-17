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Раскрыта загадка найденных 31 год назад "таинственных останков" - РИА Новости, 17.12.2022
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Раскрыта загадка найденных 31 год назад "таинственных останков"
Раскрыта загадка найденных 31 год назад "таинственных останков" - РИА Новости, 17.12.2022
Раскрыта загадка найденных 31 год назад "таинственных останков"
В американском Огайо разгадали "тайну" происхождения человеческих останков, найденных в 1991 году и до последнего времени остававшихся неопознанными, сообщает... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T06:40
2022-12-17T10:10
в мире
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В американском Огайо разгадали "тайну" происхождения человеческих останков, найденных в 1991 году и до последнего времени остававшихся неопознанными, сообщает телеканал CBS.Спустя три десятилетия правоохранители смогли установить, что скелет, найденный охотниками, принадлежит жителю Колумбуса Роберту Маллинзу. Как отмечает CBS, первоначально останки неизвестного были обнаружены в ноябре 1991 года в неглубокой могиле, выкопанной рядом с частной фермой у автомагистрали. Тогда следователи предположили, что останки до того, как их нашли, пролежали в земле около трех лет.За прошедшие годы полиция выдвигала разные версии принадлежности останков, однако впоследствии они оказывались неверными. Продвинуться в расследовании помогла компания, специализирующаяся на генетической и судебно-медицинской экспертизе.В ноябре, спустя ровно 31 год с момента обнаружения останков, исследователи смогли предварительно идентифицировать личность погибшего, окончательно их выводы подтвердило сравнение ДНК останков и родственников Маллинза. "Прошло 31 Рождество, пока эта семья ждала ответов", — заявил генеральный прокурор Огайо Дэйв Йост.По данным CBS, семья Маллинза сообщила, что он пропал без вести в конце 1988 или начале 1989 года, на момент смерти ему был около 21 года. При этом местная полиция заявила, что расследование дела об убийстве молодого человека продолжается.
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в мире, огайо, сша
В мире, Огайо, США
06:40 17.12.2022 (обновлено: 10:10 17.12.2022)
 
Раскрыта загадка найденных 31 год назад "таинственных останков"

CBS: в американском Огайо идентифицировали найденные 31 год назад останки человека

CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PDАвтомобиль полиции в США
Автомобиль полиции в США - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PD
Автомобиль полиции в США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В американском Огайо разгадали "тайну" происхождения человеческих останков, найденных в 1991 году и до последнего времени остававшихся неопознанными, сообщает телеканал CBS.
Спустя три десятилетия правоохранители смогли установить, что скелет, найденный охотниками, принадлежит жителю Колумбуса Роберту Маллинзу. Как отмечает CBS, первоначально останки неизвестного были обнаружены в ноябре 1991 года в неглубокой могиле, выкопанной рядом с частной фермой у автомагистрали. Тогда следователи предположили, что останки до того, как их нашли, пролежали в земле около трех лет.
© Pickaway County Sheriff's OfficeВ американском Огайо идентифицировали человеческие останки, найденные в 1991 году
В американском Огайо идентифицировали человеческие останки, найденные в 1991 году
© Pickaway County Sheriff's Office
В американском Огайо идентифицировали человеческие останки, найденные в 1991 году
За прошедшие годы полиция выдвигала разные версии принадлежности останков, однако впоследствии они оказывались неверными. Продвинуться в расследовании помогла компания, специализирующаяся на генетической и судебно-медицинской экспертизе.
В ноябре, спустя ровно 31 год с момента обнаружения останков, исследователи смогли предварительно идентифицировать личность погибшего, окончательно их выводы подтвердило сравнение ДНК останков и родственников Маллинза. "Прошло 31 Рождество, пока эта семья ждала ответов", — заявил генеральный прокурор Огайо Дэйв Йост.
По данным CBS, семья Маллинза сообщила, что он пропал без вести в конце 1988 или начале 1989 года, на момент смерти ему был около 21 года. При этом местная полиция заявила, что расследование дела об убийстве молодого человека продолжается.
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 05:08
Разгадка тайны исчезнувшего 10 лет назад мужчины шокировала его семью
 
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