https://ria.ru/20221217/yazyk-1839397664.html

В парламенте Молдавии заявили о намерении переименовать госязык в румынский

В парламенте Молдавии заявили о намерении переименовать госязык в румынский - РИА Новости, 17.12.2022

В парламенте Молдавии заявили о намерении переименовать госязык в румынский

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) изучает возможность замены словосочетания "молдавский язык" на выражение "румынский язык" в статьях... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:04

2022-12-17T15:04

2022-12-17T15:04

в мире

игорь гросу

молдавия

майя санду

кишинев

румыния

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КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) изучает возможность замены словосочетания "молдавский язык" на выражение "румынский язык" в статьях Конституции страны, заявил в телеэфире лидер политсилы, спикер парламента Игорь Гросу. Споры о названии государственного языка ведутся в Молдавии уже больше 30 лет. Прозападные политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии, считают молдавский язык наследием советского периода, такого же мнения придерживается президент Майя Санду и члены правящей партии "Действие и солидарность". Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны. Ранее парламенту не удалось внести поправку в Конституции, в которой значится, что государственным языком является молдавский.

https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839366570.html

молдавия

кишинев

румыния

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в мире, игорь гросу, молдавия, майя санду, кишинев, румыния