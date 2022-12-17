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В парламенте Молдавии заявили о намерении переименовать госязык в румынский - РИА Новости, 17.12.2022
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В парламенте Молдавии заявили о намерении переименовать госязык в румынский
В парламенте Молдавии заявили о намерении переименовать госязык в румынский - РИА Новости, 17.12.2022
В парламенте Молдавии заявили о намерении переименовать госязык в румынский
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) изучает возможность замены словосочетания "молдавский язык" на выражение "румынский язык" в статьях... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:04
2022-12-17T15:04
в мире
игорь гросу
молдавия
майя санду
кишинев
румыния
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КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) изучает возможность замены словосочетания "молдавский язык" на выражение "румынский язык" в статьях Конституции страны, заявил в телеэфире лидер политсилы, спикер парламента Игорь Гросу. Споры о названии государственного языка ведутся в Молдавии уже больше 30 лет. Прозападные политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии, считают молдавский язык наследием советского периода, такого же мнения придерживается президент Майя Санду и члены правящей партии "Действие и солидарность". Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны. Ранее парламенту не удалось внести поправку в Конституции, в которой значится, что государственным языком является молдавский.
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в мире, игорь гросу, молдавия, майя санду, кишинев, румыния
В мире, Игорь Гросу, Молдавия, Майя Санду, Кишинев, Румыния
15:04 17.12.2022
 
В парламенте Молдавии заявили о намерении переименовать госязык в румынский

В парламенте Молдавии заявили о намерении переименовать госязык в конституции в румынский

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) изучает возможность замены словосочетания "молдавский язык" на выражение "румынский язык" в статьях Конституции страны, заявил в телеэфире лидер политсилы, спикер парламента Игорь Гросу.
Споры о названии государственного языка ведутся в Молдавии уже больше 30 лет. Прозападные политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии, считают молдавский язык наследием советского периода, такого же мнения придерживается президент Майя Санду и члены правящей партии "Действие и солидарность".
"Мы изучаем возможность исправления этой исторической ошибки. Румынский язык заменит синтагму "молдавский язык" в законодательстве, в Конституции уже к весне 2023 года. Сделать это до конца года мы не успеем. Такое событие должно происходить в историческом значимом контексте", - сказал Гросу в эфире общественного телеканала "Молдова-1".
Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны. Ранее парламенту не удалось внести поправку в Конституции, в которой значится, что государственным языком является молдавский.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 11:58
Оппозиционер Шор осудил закрытие в Молдавии русскоязычных ТВ-каналов
 
В миреИгорь ГросуМолдавияМайя СандуКишиневРумыния
 
 
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