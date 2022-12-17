https://ria.ru/20221217/vsu-1839143378.html
"Это абсурд!" Суд обязал пенсионера из Мурманска спонсировать ВСУ
"Это абсурд!" Суд обязал пенсионера из Мурманска спонсировать ВСУ - РИА Новости, 17.12.2022
"Это абсурд!" Суд обязал пенсионера из Мурманска спонсировать ВСУ
Житель Мурманска ежемесячно выплачивает военной части под Винницей пятую часть пенсии. Причем еще с середины 90-х. И делать это его обязал российский суд. РИА... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T08:00
2022-12-17T08:00
2022-12-17T13:33
мурманск
винница
украина
вооруженные силы украины
снг
общество
спецоперация
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Житель Мурманска ежемесячно выплачивает военной части под Винницей пятую часть пенсии. Причем еще с середины 90-х. И делать это его обязал российский суд. РИА Новости разбиралось в ситуации.Из Мурманска в ВинницуАлександр Иванович (имя изменено) родом из Винницы. С 1976-го служил в Мурманске в минно-торпедном управлении Северного флота. В 1991 году, когда отец тяжело заболел, вернулся домой.Его назначили начальником хранилища склада горюче-смазочных материалов (ГСМ). Александр Иванович не планировал долго там задерживаться: в 1996-м собирался на пенсию."Нужно было 20 лет выслуги, чтобы претендовать на квартиру. А служба на севере: год — за полтора. Оставалось немного", — объясняет он.Дело о халатностиВ середине 90-х началась неразбериха, воинскую часть переподчинили Украине. Многие уволились, он же решил остаться."Во время одной из проверок ревизор обнаружил документ, согласно которому 137 тонн топлива списали на "естественную убыль". То есть якобы они просто испарились при перевозках и транспортировках. Документ датирован 1991-м, а вопросы почему-то возникли ко мне, — разводит руками Александр Иванович. — Еще одна странная деталь: из бухгалтерии исчез так называемый акт приемки. Там были зафиксированы объемы топлива на момент, когда я устраивался на работу"."Испарившееся" вдруг вернули на баланс. Начальника хранилища тут же заподозрили в халатности: обнаружили две протекающие емкости и обвинили в том, что все 137 тонн просочились в грунт."Мол, недоглядел. А это полный абсурд: на баках были микротрещины, — говорит пенсионер. — Такое количество топлива за короткий срок, что я там проработал, просто физически не смогло бы утечь".Летом 1995-го Александра Ивановича отправили на полтора месяца в СИЗО. Он уверяет, что предварительного следствия толком не было. Осенью состоялся суд — освободили, но обязали выплатить за топливо 675 тысяч рублей."Ложные показания"Деньги начали списывать с 1996 года — 25 процентов от пенсии. Через год Александр Иванович вернулся в Россию. Средства временно перестали поступать на Украину.Однако в 2002-м воинская часть обратилась в Мурманский областной суд — и его принудили снова платить по счетам. Теперь уже 20 процентов.Только в 2011 году Александр Иванович попытался оспорить решение суда — безуспешно. В 2013-м с ним связались сотрудники банка с вопросом, не изменились ли реквизиты воинской части: "Возникли сложности с доставкой средств"."Куда списывались деньги по июль 2019 года — непонятно. В том году пришло официальное уведомление, что средства удерживаются в банке. Неясно, что с воинской частью: или ее переименовали, или вовсе расформировали. Мне информацию не предоставляют. Никто и не разбирается", — говорит мурманчанин."Полный абсурд"В 2022-м он обратился за помощью к адвокату Яне Котловской. В октябре подали апелляцию, но суд отказал, ссылаясь на Минскую конвенцию от 1993 года ("О правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам").Именно этот документ и стал поводом рассмотреть в 2002-м заявление из украинской воинской части. Причем, как отмечал судья, причин отклонить иск формально не было: все документы соответствуют требованиям указа Президиума Верховного Совета СССР от 1988-го ("О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей").С тех пор суд позиции не менял.Пенсионер добивается прекращения заведенного в 1995-м дела, чтобы вернули хотя бы "застрявшие" в банке деньги — 175 тысяч рублей. А так он еще должен украинской армии 100 тысяч.Двадцатого декабря — очередная апелляция. По словам защитницы, из-за бюрократических проволочек проблему решить крайне сложно. Потому что всплывший пробел можно урегулировать только на законодательном уровне.
https://ria.ru/20221121/donbass-1832431156.html
https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
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мурманск, винница, украина, вооруженные силы украины, снг, общество, спецоперация, россия
Мурманск, Винница, Украина, Вооруженные силы Украины, СНГ, Общество, Спецоперация, Россия
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Житель Мурманска ежемесячно выплачивает военной части под Винницей пятую часть пенсии. Причем еще с середины 90-х. И делать это его обязал российский суд. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Александр Иванович (имя изменено) родом из Винницы. С 1976-го служил в Мурманске в минно-торпедном управлении Северного флота. В 1991 году, когда отец тяжело заболел, вернулся домой.
"В мае 1992-го меня перевели в 4-ю воздушную армию, а именно в воинскую часть А-1231. Помог начальник службы горючего — подполковник Евгений Некрасов. Он наш сосед, — рассказывает пенсионер. — Поскольку на вооружении стояли стратегические бомбардировщики, наше подразделение считалось одним из важных. Подчинялись Москве, были в составе Объединенных Вооруженных сил СНГ".
Его назначили начальником хранилища склада горюче-смазочных материалов (ГСМ). Александр Иванович не планировал долго там задерживаться: в 1996-м собирался на пенсию.
"Нужно было 20 лет выслуги, чтобы претендовать на квартиру. А служба на севере: год — за полтора. Оставалось немного", — объясняет он.
В середине 90-х началась неразбериха, воинскую часть переподчинили Украине. Многие уволились, он же решил остаться.
"Во время одной из проверок ревизор обнаружил документ, согласно которому 137 тонн топлива списали на "естественную убыль". То есть якобы они просто испарились при перевозках и транспортировках. Документ датирован 1991-м, а вопросы почему-то возникли ко мне, — разводит руками Александр Иванович. — Еще одна странная деталь: из бухгалтерии исчез так называемый акт приемки. Там были зафиксированы объемы топлива на момент, когда я устраивался на работу".
"Испарившееся" вдруг вернули на баланс. Начальника хранилища тут же заподозрили в халатности: обнаружили две протекающие емкости и обвинили в том, что все 137 тонн просочились в грунт.
"Мол, недоглядел. А это полный абсурд: на баках были микротрещины, — говорит пенсионер. — Такое количество топлива за короткий срок, что я там проработал, просто физически не смогло бы утечь".
Летом 1995-го Александра Ивановича отправили на полтора месяца в СИЗО. Он уверяет, что предварительного следствия толком не было. Осенью состоялся суд — освободили, но обязали выплатить за топливо 675 тысяч рублей.
Деньги начали списывать с 1996 года — 25 процентов от пенсии. Через год Александр Иванович вернулся в Россию. Средства временно перестали поступать на Украину.
Однако в 2002-м воинская часть обратилась в Мурманский областной суд — и его принудили снова платить по счетам. Теперь уже 20 процентов.
"Время от времени я возвращался под Винницу. Встретил бухгалтера: она заявила, что давала против меня показания, поскольку ей угрожали, — вспоминает пенсионер. — Сослуживец уверял, что именно подполковник Некрасов решил все на меня повесить. А один из моих подчиненных признался, что по указке сверху заправлял коммерческие рейсы. Они, конечно, были, но "питаться" военно-транспортные самолеты должны явно не нашим топливом".
Только в 2011 году Александр Иванович попытался оспорить решение суда — безуспешно. В 2013-м с ним связались сотрудники банка с вопросом, не изменились ли реквизиты воинской части: "Возникли сложности с доставкой средств".
"Куда списывались деньги по июль 2019 года — непонятно. В том году пришло официальное уведомление, что средства удерживаются в банке. Неясно, что с воинской частью: или ее переименовали, или вовсе расформировали. Мне информацию не предоставляют. Никто и не разбирается", — говорит мурманчанин.
В 2022-м он обратился за помощью к адвокату Яне Котловской. В октябре подали апелляцию, но суд отказал, ссылаясь на Минскую конвенцию от 1993 года ("О правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам").
Именно этот документ и стал поводом рассмотреть в 2002-м заявление из украинской воинской части. Причем, как отмечал судья, причин отклонить иск формально не было: все документы соответствуют требованиям указа Президиума Верховного Совета СССР от 1988-го ("О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей").
С тех пор суд позиции не менял.
"Мы не раз становились свидетелями, как ВСУ совершали военные преступления в отношении наших граждан. Если учитывать нынешнюю обстановку, финансирование украинской армии выглядит абсурдно и противоречит здравому смыслу. Однако эти аргументы суд признал несостоятельными", — отмечает адвокат.
Пенсионер добивается прекращения заведенного в 1995-м дела, чтобы вернули хотя бы "застрявшие" в банке деньги — 175 тысяч рублей. А так он еще должен украинской армии 100 тысяч.
Двадцатого декабря — очередная апелляция. По словам защитницы, из-за бюрократических проволочек проблему решить крайне сложно. Потому что всплывший пробел можно урегулировать только на законодательном уровне.