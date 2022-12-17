https://ria.ru/20221217/vertolet-1839389026.html
СК представил две основные версии крушения вертолета в Бурятии
СК представил две основные версии крушения вертолета в Бурятии - РИА Новости, 17.12.2022
СК представил две основные версии крушения вертолета в Бурятии
Следователи рассматривают две основные версии крушения вертолета в Бурятии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщается в... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:01
2022-12-17T14:01
2022-12-17T14:34
происшествия
россия
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 17 дек – РИА Новости. Следователи рассматривают две основные версии крушения вертолета в Бурятии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. В пятницу в результате жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ загорелся вертолет, погибли три человека, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", – сообщает в видео заместитель руководителя Восточного МСУТ СК России Николай Воронков. При посадке на запасную взлетно-посадочную полосу аэропорта "Байкал" воздушное судно перешло в режим самопроизвольного вращения и упало, расследование продолжается, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20221216/vertolet-1839134278.html
https://ria.ru/20221216/vertolet-1839103403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ)
14:01 17.12.2022 (обновлено: 14:34 17.12.2022)
СК представил две основные версии крушения вертолета в Бурятии
СК рассматривают две версии крушения вертолета в Бурятии: неисправность и нарушение правил