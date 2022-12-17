https://ria.ru/20221217/vertolet-1839389026.html

СК представил две основные версии крушения вертолета в Бурятии

СК представил две основные версии крушения вертолета в Бурятии - РИА Новости, 17.12.2022

СК представил две основные версии крушения вертолета в Бурятии

Следователи рассматривают две основные версии крушения вертолета в Бурятии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщается в... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T14:01

2022-12-17T14:01

2022-12-17T14:34

происшествия

россия

улан-удэ

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839390297_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dc9d43d00933b46cd5a2fce886342da2.jpg

УЛАН-УДЭ, 17 дек – РИА Новости. Следователи рассматривают две основные версии крушения вертолета в Бурятии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. В пятницу в результате жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ загорелся вертолет, погибли три человека, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", – сообщает в видео заместитель руководителя Восточного МСУТ СК России Николай Воронков. При посадке на запасную взлетно-посадочную полосу аэропорта "Байкал" воздушное судно перешло в режим самопроизвольного вращения и упало, расследование продолжается, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221216/vertolet-1839134278.html

https://ria.ru/20221216/vertolet-1839103403.html

россия

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)