https://ria.ru/20221217/vatikan-1839349754.html

Лукашенко рассчитывает на совместные усилия с Ватиканом для мира в регионе

Лукашенко рассчитывает на совместные усилия с Ватиканом для мира в регионе - РИА Новости, 17.12.2022

Лукашенко рассчитывает на совместные усилия с Ватиканом для мира в регионе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Папе Римскому Франциск по случаю его дня рождения заявил, что Минск и Святой Престол вместе должны... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:17

2022-12-17T09:17

2022-12-17T09:17

религия

в мире

александр лукашенко

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

белоруссия

ватикан

минск

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МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Папе Римскому Франциск по случаю его дня рождения заявил, что Минск и Святой Престол вместе должны поспособствовать миру в европейском регионе, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения. Глава государства подчеркнул, что и Беларусь, и Святой Престол многое делают и вместе должны сделать еще больше для поиска устойчивого разрешения сегодняшнего кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы. По её данным, Лукашенко подчеркнул, что не теряет "веры, что совместные усилия приведут к миру и спокойствию в нашем регионе". "Приятно отметить: наше видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира совпадает. Всячески поддерживаю Ваш призыв от 13 сентября 2022 года о возрождении Хельсинкского духа. Абсолютно согласен с необходимостью выполнять обязательства, которые следуют из международных договоров, с необходимостью диалога между народами и значимостью восстановления доверия", - говорится в поздравлении. В нем Лукашенко добавил, что очень впечатлен мудростью и прозорливостью Папы Римского. "Вы первый предупредили об угрозе начала третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались", - добавил он. Белорусский президент поблагодарил Папу Франциска за молитвы, дружбу, открытый честный диалог по всем вопросам и пожелал крепкого здоровья и долголетия. "Буду рад видеть Вас и Ваших представителей на белорусской земле, чтобы продолжить наше служение общим ценностям и убеждениям", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20221216/izvineniya-1839033981.html

https://ria.ru/20221128/ssha-1834882078.html

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ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, белоруссия, ватикан, минск