Лукашенко рассчитывает на совместные усилия с Ватиканом для мира в регионе
Президент Белоруссии Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Папе Римскому Франциск по случаю его дня рождения заявил, что Минск и Святой Престол вместе должны поспособствовать миру в европейском регионе, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения. Глава государства подчеркнул, что и Беларусь, и Святой Престол многое делают и вместе должны сделать еще больше для поиска устойчивого разрешения сегодняшнего кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы. По её данным, Лукашенко подчеркнул, что не теряет "веры, что совместные усилия приведут к миру и спокойствию в нашем регионе".
"Приятно отметить: наше видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира совпадает. Всячески поддерживаю Ваш призыв от 13 сентября 2022 года о возрождении Хельсинкского духа. Абсолютно согласен с необходимостью выполнять обязательства, которые следуют из международных договоров, с необходимостью диалога между народами и значимостью восстановления доверия", - говорится в поздравлении. В нем Лукашенко добавил, что очень впечатлен мудростью и прозорливостью Папы Римского. "Вы первый предупредили об угрозе начала третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались", - добавил он.
Белорусский президент поблагодарил Папу Франциска за молитвы, дружбу, открытый честный диалог по всем вопросам и пожелал крепкого здоровья и долголетия. "Буду рад видеть Вас и Ваших представителей на белорусской земле, чтобы продолжить наше служение общим ценностям и убеждениям", - отметил Лукашенко.