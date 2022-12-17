Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассчитывает на совместные усилия с Ватиканом для мира в регионе - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221217/vatikan-1839349754.html
Лукашенко рассчитывает на совместные усилия с Ватиканом для мира в регионе
Лукашенко рассчитывает на совместные усилия с Ватиканом для мира в регионе - РИА Новости, 17.12.2022
Лукашенко рассчитывает на совместные усилия с Ватиканом для мира в регионе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Папе Римскому Франциск по случаю его дня рождения заявил, что Минск и Святой Престол вместе должны... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:17
2022-12-17T09:17
религия
в мире
александр лукашенко
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
белоруссия
ватикан
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a186870816776781c839b810373a1436.jpg
МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Папе Римскому Франциск по случаю его дня рождения заявил, что Минск и Святой Престол вместе должны поспособствовать миру в европейском регионе, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения. Глава государства подчеркнул, что и Беларусь, и Святой Престол многое делают и вместе должны сделать еще больше для поиска устойчивого разрешения сегодняшнего кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы. По её данным, Лукашенко подчеркнул, что не теряет "веры, что совместные усилия приведут к миру и спокойствию в нашем регионе". "Приятно отметить: наше видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира совпадает. Всячески поддерживаю Ваш призыв от 13 сентября 2022 года о возрождении Хельсинкского духа. Абсолютно согласен с необходимостью выполнять обязательства, которые следуют из международных договоров, с необходимостью диалога между народами и значимостью восстановления доверия", - говорится в поздравлении. В нем Лукашенко добавил, что очень впечатлен мудростью и прозорливостью Папы Римского. "Вы первый предупредили об угрозе начала третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались", - добавил он. Белорусский президент поблагодарил Папу Франциска за молитвы, дружбу, открытый честный диалог по всем вопросам и пожелал крепкого здоровья и долголетия. "Буду рад видеть Вас и Ваших представителей на белорусской земле, чтобы продолжить наше служение общим ценностям и убеждениям", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20221216/izvineniya-1839033981.html
https://ria.ru/20221128/ssha-1834882078.html
белоруссия
ватикан
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786846028_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_74563c0aaeb38b97131c804f1468783f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, белоруссия, ватикан, минск
Религия, В мире, Александр Лукашенко, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Белоруссия, Ватикан, Минск
09:17 17.12.2022
 
Лукашенко рассчитывает на совместные усилия с Ватиканом для мира в регионе

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Папе Римскому Франциск по случаю его дня рождения заявил, что Минск и Святой Престол вместе должны поспособствовать миру в европейском регионе, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения. Глава государства подчеркнул, что и Беларусь, и Святой Престол многое делают и вместе должны сделать еще больше для поиска устойчивого разрешения сегодняшнего кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы. По её данным, Лукашенко подчеркнул, что не теряет "веры, что совместные усилия приведут к миру и спокойствию в нашем регионе".
папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 00:33Религия
Глава Бурятии прокомментировал извинения Ватикана за слова папы римского
"Приятно отметить: наше видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира совпадает. Всячески поддерживаю Ваш призыв от 13 сентября 2022 года о возрождении Хельсинкского духа. Абсолютно согласен с необходимостью выполнять обязательства, которые следуют из международных договоров, с необходимостью диалога между народами и значимостью восстановления доверия", - говорится в поздравлении. В нем Лукашенко добавил, что очень впечатлен мудростью и прозорливостью Папы Римского. "Вы первый предупредили об угрозе начала третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались", - добавил он.
Белорусский президент поблагодарил Папу Франциска за молитвы, дружбу, открытый честный диалог по всем вопросам и пожелал крепкого здоровья и долголетия. "Буду рад видеть Вас и Ваших представителей на белорусской земле, чтобы продолжить наше служение общим ценностям и убеждениям", - отметил Лукашенко.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 21:01Религия
Депутат Госдумы назвал папу римского элементом влияния США
 
РелигияВ миреАлександр ЛукашенкоФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийБелоруссияВатиканМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала