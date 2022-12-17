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СМИ: Польша выбрала дату внезапного удара для захвата Западной Украины - РИА Новости, 18.12.2022
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СМИ: Польша выбрала дату внезапного удара для захвата Западной Украины
СМИ: Польша выбрала дату внезапного удара для захвата Западной Украины - РИА Новости, 18.12.2022
СМИ: Польша выбрала дату внезапного удара для захвата Западной Украины
Польское руководство Западную Украину и провести там референдум в мае, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-17T16:22
2022-12-18T00:18
политика
польша
украина
вооруженные силы украины
варшава
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Польское руководство Западную Украину и провести там референдум в мае, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.По словам колумниста, власти Польши открыли специальные тренировочные лагеря. В них каждый мобилизованный приобретет знания и базовые навыки ведения войны. Кроме того, Варшава намерена в 2023 году увеличить численность армии на 17 тысяч человек и провести крупные военные учения, в которых задействует 250 тысяч военнослужащих, говорится в статье.Как уточнила Крамер, будущие маневры Вооруженных сил будут носить не оборонительный, а наступательный характер. Все эти мероприятия, а также ускоренные закупки новейших видов боевой техники косвенно подтверждают захватнические намерения Варшавы, отметила журналистка."Качиньский уже выбрал дату начала "освободительного марша" на Киев: 4 мая. &lt;…&gt; Из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому воевать на двух фронтах одновременно &lt;…&gt; они не смогут", — утверждает обозреватель.По ее мнению, реализации имперских амбиций Польши будет способствовать и теплая погода, благодаря которой отпадет необходимость в дополнительном обмундировании интервентов. После захвата части Украины Варшава объявит о референдуме 11 июля, прогнозирует Крамер. Дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея, напомнила она.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. Польские власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837567299.html
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политика, польша, украина, вооруженные силы украины, варшава, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Политика, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины, Варшава, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
16:22 17.12.2022 (обновлено: 00:18 18.12.2022)
 
СМИ: Польша выбрала дату внезапного удара для захвата Западной Украины

NDP: Польша готовит план масштабного удара с целью захвата Западной Украины

© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Польское руководство Западную Украину и провести там референдум в мае, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

"Диктатор [Ярослав] Качиньский уже давно ведет подготовку к часу В, то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы (части Галиции и Западной Украины. — Прим. ред.). Результатом первого этапа этого плана стало то, что Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям", — полагает автор.

По словам колумниста, власти Польши открыли специальные тренировочные лагеря. В них каждый мобилизованный приобретет знания и базовые навыки ведения войны. Кроме того, Варшава намерена в 2023 году увеличить численность армии на 17 тысяч человек и провести крупные военные учения, в которых задействует 250 тысяч военнослужащих, говорится в статье.
Как уточнила Крамер, будущие маневры Вооруженных сил будут носить не оборонительный, а наступательный характер. Все эти мероприятия, а также ускоренные закупки новейших видов боевой техники косвенно подтверждают захватнические намерения Варшавы, отметила журналистка.
Участники демонстрации в честь Дня независимости в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 17:32
The Conversation: в Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы
"Качиньский уже выбрал дату начала "освободительного марша" на Киев: 4 мая. <…> Из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому воевать на двух фронтах одновременно <…> они не смогут", — утверждает обозреватель.
По ее мнению, реализации имперских амбиций Польши будет способствовать и теплая погода, благодаря которой отпадет необходимость в дополнительном обмундировании интервентов. После захвата части Украины Варшава объявит о референдуме 11 июля, прогнозирует Крамер. Дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея, напомнила она.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. Польские власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 18:41
В Варшаве раскрыли план по "воссозданию" Речи Посполитой за счет России
 
ПолитикаПольшаУкраинаВооруженные силы УкраиныВаршаваСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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