https://ria.ru/20221217/ukraina-1839409203.html

СМИ: Польша выбрала дату внезапного удара для захвата Западной Украины

СМИ: Польша выбрала дату внезапного удара для захвата Западной Украины - РИА Новости, 18.12.2022

СМИ: Польша выбрала дату внезапного удара для захвата Западной Украины

Польское руководство Западную Украину и провести там референдум в мае, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-17T16:22

2022-12-17T16:22

2022-12-18T00:18

политика

польша

украина

вооруженные силы украины

варшава

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Польское руководство Западную Украину и провести там референдум в мае, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.По словам колумниста, власти Польши открыли специальные тренировочные лагеря. В них каждый мобилизованный приобретет знания и базовые навыки ведения войны. Кроме того, Варшава намерена в 2023 году увеличить численность армии на 17 тысяч человек и провести крупные военные учения, в которых задействует 250 тысяч военнослужащих, говорится в статье.Как уточнила Крамер, будущие маневры Вооруженных сил будут носить не оборонительный, а наступательный характер. Все эти мероприятия, а также ускоренные закупки новейших видов боевой техники косвенно подтверждают захватнические намерения Варшавы, отметила журналистка."Качиньский уже выбрал дату начала "освободительного марша" на Киев: 4 мая. <…> Из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому воевать на двух фронтах одновременно <…> они не смогут", — утверждает обозреватель.По ее мнению, реализации имперских амбиций Польши будет способствовать и теплая погода, благодаря которой отпадет необходимость в дополнительном обмундировании интервентов. После захвата части Украины Варшава объявит о референдуме 11 июля, прогнозирует Крамер. Дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея, напомнила она.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. Польские власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837567299.html

https://ria.ru/20211214/imperiya-1763725676.html

польша

украина

варшава

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политика, польша, украина, вооруженные силы украины, варшава, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)