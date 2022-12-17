16:22 17.12.2022 (обновлено: 00:18 18.12.2022)
СМИ: Польша выбрала дату внезапного удара для захвата Западной Украины
NDP: Польша готовит план масштабного удара с целью захвата Западной Украины
© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Польское руководство Западную Украину и провести там референдум в мае, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
"Диктатор [Ярослав] Качиньский уже давно ведет подготовку к часу В, то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы (части Галиции и Западной Украины. — Прим. ред.). Результатом первого этапа этого плана стало то, что Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям", — полагает автор.
По словам колумниста, власти Польши открыли специальные тренировочные лагеря. В них каждый мобилизованный приобретет знания и базовые навыки ведения войны. Кроме того, Варшава намерена в 2023 году увеличить численность армии на 17 тысяч человек и провести крупные военные учения, в которых задействует 250 тысяч военнослужащих, говорится в статье.
Как уточнила Крамер, будущие маневры Вооруженных сил будут носить не оборонительный, а наступательный характер. Все эти мероприятия, а также ускоренные закупки новейших видов боевой техники косвенно подтверждают захватнические намерения Варшавы, отметила журналистка.
По ее мнению, реализации имперских амбиций Польши будет способствовать и теплая погода, благодаря которой отпадет необходимость в дополнительном обмундировании интервентов. После захвата части Украины Варшава объявит о референдуме 11 июля, прогнозирует Крамер. Дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея, напомнила она.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. Польские власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.
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