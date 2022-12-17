https://ria.ru/20221217/ukraina-1839371847.html

Бровары на Украине остались без тепла и воды

Бровары на Украине остались без тепла и воды - РИА Новости, 17.12.2022

Бровары на Украине остались без тепла и воды

Бровары в Киевской области на Украине в субботу остались без водо- и теплоснабжения, сообщил мэр города Игорь Сапожко. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:28

2022-12-17T12:28

2022-12-17T12:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бровары в Киевской области на Украине в субботу остались без водо- и теплоснабжения, сообщил мэр города Игорь Сапожко. "Возникла проблема с подачей электроэнергии на наши водоочистные сооружения. Поэтому сейчас должны временно приостановить услугу централизованного водоснабжения по городу. Кроме того, в Броварах обесточены котельные, поэтому централизованное теплоснабжение тоже пока приостановлено", - написал Сапожко в Telegram-канале. Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.

https://ria.ru/20221217/kiev-1839352017.html

киевская область

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Дарья Буймова

владимир зеленский, кирилл тимошенко, киевская область, украина, бровары, в мире