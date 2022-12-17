https://ria.ru/20221217/ukraina-1839371847.html
Бровары на Украине остались без тепла и воды
Бровары на Украине остались без тепла и воды - РИА Новости, 17.12.2022
Бровары на Украине остались без тепла и воды
Бровары в Киевской области на Украине в субботу остались без водо- и теплоснабжения, сообщил мэр города Игорь Сапожко. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:28
2022-12-17T12:28
2022-12-17T12:28
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кирилл тимошенко
киевская область
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бровары
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бровары в Киевской области на Украине в субботу остались без водо- и теплоснабжения, сообщил мэр города Игорь Сапожко. "Возникла проблема с подачей электроэнергии на наши водоочистные сооружения. Поэтому сейчас должны временно приостановить услугу централизованного водоснабжения по городу. Кроме того, в Броварах обесточены котельные, поэтому централизованное теплоснабжение тоже пока приостановлено", - написал Сапожко в Telegram-канале. Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Киевская область, Украина, Бровары, В мире
Бровары на Украине остались без тепла и воды
Мэр Бровар Сапожко: город остался без водо- и теплоснабжения