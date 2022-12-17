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Бровары на Украине остались без тепла и воды - РИА Новости, 17.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839371847.html
Бровары на Украине остались без тепла и воды
Бровары на Украине остались без тепла и воды - РИА Новости, 17.12.2022
Бровары на Украине остались без тепла и воды
Бровары в Киевской области на Украине в субботу остались без водо- и теплоснабжения, сообщил мэр города Игорь Сапожко. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:28
2022-12-17T12:28
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кирилл тимошенко
киевская область
украина
бровары
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бровары в Киевской области на Украине в субботу остались без водо- и теплоснабжения, сообщил мэр города Игорь Сапожко. "Возникла проблема с подачей электроэнергии на наши водоочистные сооружения. Поэтому сейчас должны временно приостановить услугу централизованного водоснабжения по городу. Кроме того, в Броварах обесточены котельные, поэтому централизованное теплоснабжение тоже пока приостановлено", - написал Сапожко в Telegram-канале. Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
https://ria.ru/20221217/kiev-1839352017.html
киевская область
украина
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владимир зеленский, кирилл тимошенко, киевская область, украина, бровары, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Киевская область, Украина, Бровары, В мире
12:28 17.12.2022
 
Бровары на Украине остались без тепла и воды

Мэр Бровар Сапожко: город остался без водо- и теплоснабжения

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бровары в Киевской области на Украине в субботу остались без водо- и теплоснабжения, сообщил мэр города Игорь Сапожко.
"Возникла проблема с подачей электроэнергии на наши водоочистные сооружения. Поэтому сейчас должны временно приостановить услугу централизованного водоснабжения по городу. Кроме того, в Броварах обесточены котельные, поэтому централизованное теплоснабжение тоже пока приостановлено", - написал Сапожко в Telegram-канале.
Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоКиевская областьУкраинаБроварыВ мире
 
 
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