https://ria.ru/20221217/ukraina-1839354263.html
Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили
Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили - РИА Новости, 17.12.2022
Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили
Электроснабжение Харьковской области восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:59
2022-12-17T09:59
2022-12-17T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
украина
харьковская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Электроснабжение Харьковской области восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Накануне Синегубов сообщил, что свыше 1,6 тысячи населенных пунктов в Харьковской области Украины обесточены, без света остались почти 1,3 миллиона абонентов. "Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. Сейчас электроснабжение восстановлено на всей территории области и города", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Украина, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы РФ
Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили
Глава администрации Харьковской области Синегубов заявил о восстановлении электроснабжения