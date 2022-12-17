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Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили - РИА Новости, 17.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839354263.html
Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили
Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили - РИА Новости, 17.12.2022
Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили
Электроснабжение Харьковской области восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:59
2022-12-17T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
украина
харьковская область
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Электроснабжение Харьковской области восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Накануне Синегубов сообщил, что свыше 1,6 тысячи населенных пунктов в Харьковской области Украины обесточены, без света остались почти 1,3 миллиона абонентов. "Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. Сейчас электроснабжение восстановлено на всей территории области и города", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221217/kiev-1839352017.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, харьковская область, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Украина, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы РФ
09:59 17.12.2022
 
Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили

Глава администрации Харьковской области Синегубов заявил о восстановлении электроснабжения

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Электроснабжение Харьковской области восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Накануне Синегубов сообщил, что свыше 1,6 тысячи населенных пунктов в Харьковской области Украины обесточены, без света остались почти 1,3 миллиона абонентов.
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"Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. Сейчас электроснабжение восстановлено на всей территории области и города", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоУкраинаХарьковская областьХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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