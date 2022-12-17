https://ria.ru/20221217/ukraina-1839354263.html

Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили

Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили - РИА Новости, 17.12.2022

Электроснабжение Харьковской области Украины восстановили

Электроснабжение Харьковской области восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:59

2022-12-17T09:59

2022-12-17T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

кирилл тимошенко

украина

харьковская область

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Электроснабжение Харьковской области восстановлено, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Накануне Синегубов сообщил, что свыше 1,6 тысячи населенных пунктов в Харьковской области Украины обесточены, без света остались почти 1,3 миллиона абонентов. "Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. Сейчас электроснабжение восстановлено на всей территории области и города", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221217/kiev-1839352017.html

https://ria.ru/20221217/kiev-1839346454.html

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харьковская область

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, харьковская область, харьков, вооруженные силы рф