https://ria.ru/20221217/ukraina-1839352390.html
На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов
На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов - РИА Новости, 17.12.2022
На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов
Петиция о ветировании закона о ужесточении наказания для украинских военнослужащих набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:43
2022-12-17T09:43
2022-12-17T09:43
в мире
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Петиция о ветировании закона о ужесточении наказания для украинских военнослужащих набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Верховная рада приняла закон, который предусматривает проверку украинских военных на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточает наказание за невыполнение приказа. "Когда законопроект #8271 станет законом, командование получает беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентные и опираются на неудачный боевой менеджмент (а такое случается нередко)", - говорится в тексте петиции. Петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского 15 декабря и уже набрала более 26,5 тысячи голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.
https://radiosputnik.ria.ru/20221214/zelenskiy-1838713449.html
https://ria.ru/20221212/prestupleniya-1838035791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов
Зеленский должен рассмотреть петицию о ветировании закона о наказании военнослужащих