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На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов - РИА Новости, 17.12.2022
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На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов
На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов - РИА Новости, 17.12.2022
На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов
Петиция о ветировании закона о ужесточении наказания для украинских военнослужащих набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:43
2022-12-17T09:43
в мире
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Петиция о ветировании закона о ужесточении наказания для украинских военнослужащих набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Верховная рада приняла закон, который предусматривает проверку украинских военных на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточает наказание за невыполнение приказа. "Когда законопроект #8271 станет законом, командование получает беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентные и опираются на неудачный боевой менеджмент (а такое случается нередко)", - говорится в тексте петиции. Петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского 15 декабря и уже набрала более 26,5 тысячи голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.
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в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
09:43 17.12.2022
 
На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов

Зеленский должен рассмотреть петицию о ветировании закона о наказании военнослужащих

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Петиция о ветировании закона о ужесточении наказания для украинских военнослужащих набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Верховная рада приняла закон, который предусматривает проверку украинских военных на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточает наказание за невыполнение приказа.
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"Когда законопроект #8271 станет законом, командование получает беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентные и опираются на неудачный боевой менеджмент (а такое случается нередко)", - говорится в тексте петиции.
Петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского 15 декабря и уже набрала более 26,5 тысячи голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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