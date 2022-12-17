https://ria.ru/20221217/ukraina-1839352390.html

На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов

На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов - РИА Новости, 17.12.2022

На Украине петиция об отмене наказания военных набрала нужное число голосов

Петиция о ветировании закона о ужесточении наказания для украинских военнослужащих набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:43

2022-12-17T09:43

2022-12-17T09:43

в мире

владимир зеленский

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Петиция о ветировании закона о ужесточении наказания для украинских военнослужащих набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Верховная рада приняла закон, который предусматривает проверку украинских военных на алкогольное, наркотическое опьянение во время военного положения, а также ужесточает наказание за невыполнение приказа. "Когда законопроект #8271 станет законом, командование получает беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентные и опираются на неудачный боевой менеджмент (а такое случается нередко)", - говорится в тексте петиции. Петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского 15 декабря и уже набрала более 26,5 тысячи голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/zelenskiy-1838713449.html

https://ria.ru/20221212/prestupleniya-1838035791.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины