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В Туркмении заработала горячая линия по переписи населения - РИА Новости, 17.12.2022
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В Туркмении заработала горячая линия по переписи населения
В Туркмении заработала горячая линия по переписи населения - РИА Новости, 17.12.2022
В Туркмении заработала горячая линия по переписи населения
В Туркмении, где с 17 по 27 декабря проходит сплошная перепись населения и жилищного фонда, начала действовать горячая телефонная линия, разъясняющая гражданам... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T08:23
2022-12-17T08:23
в мире
туркмения
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АШХАБАД, 17 дек - РИА Новости. В Туркмении, где с 17 по 27 декабря проходит сплошная перепись населения и жилищного фонда, начала действовать горячая телефонная линия, разъясняющая гражданам вопросы о переписи, сообщает новостной сайт Туркменпортал со ссылкой на туркменский Госкомстат. Горячая линия действует в Государственном комитете Туркмении по статистике и во всех его региональных подразделениях. Она позволит граждан узнать, кого, где и как будут переписывать, как узнать счётчика и какие у него должны быть документы, какие вопросы он задаст респондентам и так далее. Данная информационная служба будет работать до 28 декабря. Режим работы телефонов горячей линии с 9.00 (7.00 мск) до 21.00 (19.00), ежедневно, без выходных дней. Согласно официальным сообщениям, основная цель проводимой переписи - получение достоверной информации о численности, демографическом составе и социальных условиях жизни населения страны. За 31-летнюю историю независимого развития Туркмении это третья перепись населения. В первый раз эта она прошла в 1995 году, во второй - в 2012 году. При этом данные о численности населения Туркмении, основанные на результатах последней переписи, не приводятся. Согласно сайту МИД Туркменистана, население страны составляет более 6,2 миллиона человек.
https://ria.ru/20180422/1519094484.html
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в мире, туркмения
В мире, Туркмения
08:23 17.12.2022
 
В Туркмении заработала горячая линия по переписи населения

В Туркмении заработала горячая телефонная линия по сплошной переписи населения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМонумент "Благополучие" в Ашхабаде
Монумент Благополучие в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Монумент "Благополучие" в Ашхабаде. Архивное фото
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АШХАБАД, 17 дек - РИА Новости. В Туркмении, где с 17 по 27 декабря проходит сплошная перепись населения и жилищного фонда, начала действовать горячая телефонная линия, разъясняющая гражданам вопросы о переписи, сообщает новостной сайт Туркменпортал со ссылкой на туркменский Госкомстат.
Горячая линия действует в Государственном комитете Туркмении по статистике и во всех его региональных подразделениях. Она позволит граждан узнать, кого, где и как будут переписывать, как узнать счётчика и какие у него должны быть документы, какие вопросы он задаст респондентам и так далее.
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Данная информационная служба будет работать до 28 декабря. Режим работы телефонов горячей линии с 9.00 (7.00 мск) до 21.00 (19.00), ежедневно, без выходных дней.
Согласно официальным сообщениям, основная цель проводимой переписи - получение достоверной информации о численности, демографическом составе и социальных условиях жизни населения страны.
За 31-летнюю историю независимого развития Туркмении это третья перепись населения. В первый раз эта она прошла в 1995 году, во второй - в 2012 году. При этом данные о численности населения Туркмении, основанные на результатах последней переписи, не приводятся. Согласно сайту МИД Туркменистана, население страны составляет более 6,2 миллиона человек.
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