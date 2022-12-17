https://ria.ru/20221217/turkmeniya-1839345506.html

В Туркмении заработала горячая линия по переписи населения

В Туркмении заработала горячая линия по переписи населения - РИА Новости, 17.12.2022

В Туркмении заработала горячая линия по переписи населения

В Туркмении, где с 17 по 27 декабря проходит сплошная перепись населения и жилищного фонда, начала действовать горячая телефонная линия, разъясняющая гражданам... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T08:23

2022-12-17T08:23

2022-12-17T08:23

в мире

туркмения

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АШХАБАД, 17 дек - РИА Новости. В Туркмении, где с 17 по 27 декабря проходит сплошная перепись населения и жилищного фонда, начала действовать горячая телефонная линия, разъясняющая гражданам вопросы о переписи, сообщает новостной сайт Туркменпортал со ссылкой на туркменский Госкомстат. Горячая линия действует в Государственном комитете Туркмении по статистике и во всех его региональных подразделениях. Она позволит граждан узнать, кого, где и как будут переписывать, как узнать счётчика и какие у него должны быть документы, какие вопросы он задаст респондентам и так далее. Данная информационная служба будет работать до 28 декабря. Режим работы телефонов горячей линии с 9.00 (7.00 мск) до 21.00 (19.00), ежедневно, без выходных дней. Согласно официальным сообщениям, основная цель проводимой переписи - получение достоверной информации о численности, демографическом составе и социальных условиях жизни населения страны. За 31-летнюю историю независимого развития Туркмении это третья перепись населения. В первый раз эта она прошла в 1995 году, во второй - в 2012 году. При этом данные о численности населения Туркмении, основанные на результатах последней переписи, не приводятся. Согласно сайту МИД Туркменистана, население страны составляет более 6,2 миллиона человек.

https://ria.ru/20180422/1519094484.html

https://ria.ru/20221205/kitay-1836360223.html

туркмения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, туркмения