https://ria.ru/20221217/trevoga-1839439112.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T19:26
2022-12-17T19:26
2022-12-17T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
сумская область
харьковская область
днепропетровская область
полтавская область
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. Согласно данным, тревога была объявлена в указанных областях практически одновременно – в 18.08 (19.08 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221216/svet-1839209338.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Полтавская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявили воздушную тревогу