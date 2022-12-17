https://ria.ru/20221217/trevoga-1839439112.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.12.2022

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T19:26

2022-12-17T19:26

2022-12-17T19:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

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харьковская область

днепропетровская область

полтавская область

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. Согласно данным, тревога была объявлена в указанных областях практически одновременно – в 18.08 (19.08 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221216/svet-1839209338.html

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сумская область

харьковская область

днепропетровская область

полтавская область

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в мире, украина, вооруженные силы рф, сумская область, харьковская область, днепропетровская область, полтавская область