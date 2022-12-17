https://ria.ru/20221217/trevoga-1839374075.html

Воздушную тревогу объявили во всей Украине

Воздушную тревогу объявили во всей Украине - РИА Новости, 17.12.2022

Воздушную тревогу объявили во всей Украине

Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты тревог украинского минцифры. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:35

2022-12-17T12:35

2022-12-17T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты тревог украинского минцифры. Первым сигнал тревоги прозвучал в восточных регионах и за несколько минут охватил всю территорию Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221217/trevoga-1839336015.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы рф