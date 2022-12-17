https://ria.ru/20221217/trevoga-1839374075.html
Воздушную тревогу объявили во всей Украине
Воздушную тревогу объявили во всей Украине - РИА Новости, 17.12.2022
Воздушную тревогу объявили во всей Украине
Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты тревог украинского минцифры. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:35
2022-12-17T12:35
2022-12-17T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты тревог украинского минцифры. Первым сигнал тревоги прозвучал в восточных регионах и за несколько минут охватил всю территорию Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221217/trevoga-1839336015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили во всей Украине
Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу